Con redes vecinales y bases policiales, Antonio Frutis plantea hacer segura a Xalapa

El candidato a la Alcaldía de Xalapa por el Partido Cardenista, Antonio Frutis Montes de Oca, propuso la organización vecinal mediante el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación, como los grupos de WhatsApp, para que colonos den a conocer actividades sospechosas, delictivas o emergencias que ocurran en sus lugares de residencia.



No obstante, pidió a los capitalinos que enfoquen esta herramienta para cuidarse mutuamente, evitando comercializar productos, enviar “cadenas” de mensajes o cuestiones ajenas a la vigilancia ciudadana.



“Yo tengo una red de WhatsApp como mis vecinos y te ponen algo de venta, algo de esto, entonces ya no quieres ver, te están preguntando de cualquier otra cosa. No: que el mismo vecino sepa que ése es como el mismo timbre de pánico, que si algo escribe es por la necesidad de peligro, por información de algo, que va a haber una inundación, que por aquí anda un delincuente, háblale a policía, y así tenemos el mismo apoyo de nosotros”, dijo.



El aspirante a suceder a Hipólito Rodríguez Herrero a partir del 1 de enero de 2022, además refrendó su plan de recuperar las bases de vigilancia que años atrás funcionaron en diferentes lugares de la ciudad, estableciéndolas en lugares “más delicados”.



“Poder hacer una red de estas bases policiales, con cámaras, porque las actuales las tiene el Gobierno del Estado, ya tenemos la seguridad de la Guardia Nacional, entonces lo que tenemos que hacer es la vigilancia de la delincuencia menor de robo a casa-habitación, de los que son como ocasionales”, precisó.



Estas casetas policiacas, expuso, podrían hacer que los delincuentes se desanimen y se echen para atrás, al tiempo de iluminar más a la ciudad y establecer botones de pánico para que la fuerza pública atienda las peticiones de auxilio rápidamente.



Denuncias por contaminación del agua



El empresario inmobiliario y constructor dijo que desde hace cuatro años ha estado trabajando en su lucha social con miras a la Alcaldía de Xalapa, pero desde 2009 ha presentando quejas ante las autoridades por la contaminación que se presenta con el agua en El Castillo y que reciben al menos 5 mil personas que habitan Las Ánimas y otros fraccionamientos colindantes con Emiliano Zapata e incluso de ese municipio.



“En ese entonces que yo hice comentario era una todavía un área verde, ahorita va uno y hay una tienda de conveniencia, una gasolinera, un estacionamiento o un corralón, no sé qué es porque lo vimos en un video de dron y se ve un montón de carros y se ve que las oficinas están donde pasa el agua, entonces ahí tienen el baño, que puede contaminar esa agua”, denunció.



Reiteró que ha venido “repelando” en instituciones desde el Gobierno de Miguel Alemán, sin que se atienda su queja, por el contrario aseguro que se ha venido “encagotando” el tema.



El candidato cardenista dijo que si bien no busca que los dueños del terreno lo vendan, sí pretende que se reforeste para conservarlo como área verde, donde se podrían sembrar árboles maderables.



Expuso que para resolver el problema del agua en la capital, propone la construcción de un proyecto de acueducto que la traiga de Sayaleta, en el municipio de Perote, pero antes se deben resolver los problemas de fugas, que estimó se ubican entre el 35 y 40 % de pérdida del vital líquido, con la sustitución de las tuberías que están en mal estado.



“Se tienen que cambiar, pero muchos áreas ya están con concreto, entonces no pueden estar rompiendo esos críticos que cambiar. Empezar algún proceso en la nueva administración, un programa para que checar que no haya fugas reducir”, mencionó.



Detalló que su proyecto para traer agua de Perote, representaría una distancia de hasta 35 km, cuya inversión calcula entre los mil 300 y mil 500 millones de pesos, monto que podría incrementar a lo largo de su construcción derivado de la inflación.



Adicionalmente, comentó que se requiere construir colectores pluviales que permitan controlar las inundaciones, “es muy costoso, pero vale la pena hacerlo”, estimando dos o tres en zonas como Ruiz Cortines.



La escasez de agua, reiteró, no sólo afecta a los ciudadanos, también a los hospitales que “son viejos, que tienen años”, pero que por su capacidad no pueden contar con un aljibe”.



Añadió que buscará asesorarse “bien” con los técnicos, ingenieros, arquitectos, médicos y demás especialistas en otras áreas, para poder decidir si una obra o acción de gobierno es factible o no.



Frutis Montes de Oca aseveró que recuperar Xalapa es lo que lo motivó a participar en el actual proceso electoral, sin que tenga “ambiciones de otra cosa”.



Cardenista no me pidió nada a cambio



Aunque su deseo original era participar por la vía independiente, confesó que declinó dicha aspiración al darse cuenta que debía convencer a muchas personas para que le brindaran su firma, lo que se complicó más con la pandemia de COVID-19.



Asimismo, expuso que luego de que el Partido Cardenista lo invitó a ser su candidato, el Instituto Nacional Electoral (INE), lo sancionó con la imposibilidad de poder contener a través de una fuerza partidista, decisión que fue revocada por el Tribunal Electoral Federal.



Añadió que desde hace tiempo conoce al dirigente estatal, Antonio Luna, quien le ofreció la nominación sin nada a cambio, por lo que toda la planilla que lo acompaña la decidió él como contendiente a la presidencia municipal.



El empresario aseguró que también acudió a otros partidos, quienes le negaron la participación asegurando que no contaban con recursos, y que en todo caso debía poner además de la lista de aspirantes a la Sindicatura y Regidurías, toda la estructura y los representantes ante las mesas directivas de casillas.



Para evitar que los ciudadanos acudan al centro a realizar sus trámites ante el Ayuntamiento, planteó la división de la ciudad en 15 delegaciones, donde pequeños comerciantes también podrían ofertar sus productos y así obtener recursos.



Por otro lado, mencionó su idea de fomentar el consumo de alimentos en las fonditas, ya que dijo que al tener éstas afluencia de comensales, también reactivan la economía de otros negocios como carnicerías.



Si bien evitó criticar el actuar de las administraciones municipales anteriores y la actual, consideró que es necesario recuperar la paz en la Capital del Estado, para de esta manera hacer un cambio real.



Negó que en caso de salir victorioso el 6 de junio, vaya a designar a amigos en áreas como la Tesorería, Obras Públicas, sino que serán personas capacitadas y dignas, que a su decir, es lo que Xalapa necesita.



“Yo soy xalapeño y lucharíamos con gusto y con amor por mi amada Xalapa y es lo que haríamos”, precisó.



Suprimir acotamientos viales para agilizar movilidad



Además de la instalación de colectores pluviales que eviten inundaciones que redunden en caos vehiculares, comentó que se deben suprimir los acotamientos en vialidades como Lázaro Cardenas, a la altura de Plaza Américas.



“Hay un área verde, no se puede hacer un tanque de 1002 m3 y se obtiene si se limpia el agua ya no hay ya no hay este ya no había ese ese problema de movilidad de lluvia.



“Los coches que venimos o vamos hacia Las Trancas, o vamos hacia la avenida Presidentes empezamos en dos carriles nada más y cuando salen de las plazas están en el acotamiento, tiene que haber un carril de incorporación, esos acotamientos ya ampliarlos para que sean carril de incorporación”, enfatizó.



“Lo mismo cuando uno va al centro, por Araucarias, hay coches tapando y tiene uno que ganar para (pasar), esa zona es de muchos accidentes precisamente por eso”, mencionó.



Expuso que otro punto crítico de movilidad está en las calles Leyes de Reforma y Nacional, done además de la sede de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), se ubican cinco escuelas. En su planteamiento está la construcción de un paso a desnivel o la construcción de una rampa que permita transitar al nivel de la vialidad.



En sus promesas de campaña también contempla municipalizar la Dirección de Tránsito, para que ésta se encargue de poner orden en zonas donde los choferes del transporte público acostumbran a hacer doble fila.



Se mostró a favor de establecer bases de taxis, no permanentes, que eviten que anden circulando por la ciudad, generando tráfico, contaminación ambiental y desgastando sus unidades.



“Son 15 mil taxis, a lo mejor no anden circulando todos, pero con que anden transitando 8 mil para arriba y para abajo gastando gasolina, contaminando el medio ambiente, gastando sus llantas. Entonces que se vayan ordenando”, Expuso.



Así, dijo, hay mejor movilidad, seguridad para los taxistas y ciudadanos y un ordenamiento del transporte público en la Capital.