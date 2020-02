Con redes y pegando corazones en paredes, intentan mejorar imagen de Coatza

En Coatzacoalcos, este domingo se destapó el proyecto "Por amor a Coatza", que comenzó hace semanas con la pega de corazones en diversos puntos de la ciudad.La intención, según se explicó, es combatir la mala imagen del municipio y que, a través de inundar de corazones las paredes y recintos, se pueda generar confianza de nuevo en la población.Con un concierto de bandas locales en las instalaciones de Casa de Cultura, es como arrancó de manera oficial la campaña que, aunque no reconocida oficialmente, es impulsada por el mismo Gobierno Municipal, que a su vez invitó a empresarios a unirse.De ahí, que en sus redes sociales varios recintos han comenzado a colgar entrevistas donde hablan bien de la ciudad y aseguran que vivir en ella no es malo.Incluso, por Instagram, el alcalde Víctor Carranza subió una foto donde agradece que “la ciudadanía” se haya organizado para este evento.Lo que llamó la atención, además de la poca asistencia de población en general y de los comentarios que no aprobaron la medida —pues insisten en que se debe actuar, más allá de "pegar" corazones en las paredes—, fueron las instalaciones de La Casa de Cultura que están prácticamente cayéndose.Los baños lucieron sucios y con puertas rotas que provocó que los asistentes no pudieran utilizarlos al 100 por ciento.Además, la estructura de los edificios también presentan un severo desgaste, corrosión y hasta moho en sus paredes.Aunque la campaña difundida por redes sociales pide dejar de hablar de cosas negativas, y difundir que Coatzacoalcos está “yendo súper bien”, apenas este viernes un joven de 25 años fue asesinado a plena luz del día en la colonia Puerto México, mientras que la farmacia “Yza” ubicada frente al Palacio Municipal fue asaltada por enésima ocasión.Además, de acuerdo a la COPARMEX, a diario se reporta el cierre de negocios en el municipio por la inseguridad y crisis económica, revelando que tan sólo 2019 esta Confederación perdió casi dos tercios de sus integrantes “No es Coatza, es la inseguridad y el mal gobierno”, “¿En qué Coatzacoalcos vive esta mujer? Porque en el que yo vivo hasta a la gente que está en un trabajo digno le ponen un arma en la cabeza y los asaltan”, fueron algunos de los comentarios que se vieron en redes sociales ante los videos de algunos empresarios de la ciudad celebrando su situación económica.