Con reforestación en cerro de la Galaxia recuerdan a víctimas de feminicidio

Con la siembra de 40 arbolitos en el cerro de la Galaxia, cada uno con el nombre de una víctima de feminicidio en Veracruz; la Organización No Gubernamental "Toda vida vale", les rindió un homenaje al tiempo que hizo un llamado a las autoridades a darle la importancia debida a esta problemática que sigue cobrando vidas en la Entidad."Es una problemática que aqueja fuertemente a nuestro país y al estado de Veracruz, para poder conmemorar sus vidas, para poder recordar sus nombres y que sepan sus familias que no son las únicas que tratan de hacer esfuerzo por esta lucha en contra de la violencia contra las mujeres", manifestó Alma Carmona.Dijo que se necesita un mayor esfuerzo de la ciudadanía para crear mayor resistencia y exigencia ante las injusticias que a su juicio, hay tanto de las autoridades de Gobierno, como de la misma sociedad."Ha sido un tema muy complejo, desde hace varios años y que es una lucha que se ha venido arrastrando y aunque se han logrado varios reconocimientos para la mujer, creo que aún seguimos siendo un sector vulnerable y es cierto que estamos en cierta desventaja social por muchas cuestiones tanto laborales, físicas, que se nos ha impedido de alguna forma sobresalir como mujeres", cuestionó.La feminista recordó que quienes han sido víctimas de feminicidio, no sólo padecieron de violencia física y psicológica, sino que con su muerte dejaron a sus padres, hijos y hermanos.La jornada de reforestación en memoria de las mujeres que fallecieron a causa de este delito se realizó en un área asignada de esta reserva natural, cercana al edificio de Radio Televisión de Veracruz (RTV), en la que participaron otras activistas y familiares de las veracruzanas asesinadas por razón de género.En la actividad pacífica se hizo un pase de lista con los nombres de algunas víctimas, para recordar que no sólo fueron hijas y madres, también mujeres que disfrutaron su vida y que con el crecimiento de estos árboles, se recrea el desarrollo que pudieron haber tenido y que les fue truncado.Carmona consideró que a los feminicidios y a las desapariciones de mujeres no se les ha dado la importancia que merecen, por el contrario, expresó, se ha desplazado y minimizado "mucho" la situación."Es una realidad y tristemente va en aumento toda esta situación, la seguridad que deberían garantizarnos las autoridades no es vista y no se garantiza totalmente, no sólo son mujeres mayores de edad las víctimas, también hay menores de edad. Entonces hay que trabajar porque se garantice y se respete el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres", reiteró la integrante de esta ONG.