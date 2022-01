Con reforma de Peña, CFE desaparecería en 2030

El director Corporativo de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Carlos Andrés Morales Mar, señaló que si se mantiene la Reforma Eléctrica de 2013, impulsada y avalada durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, esta empresa productiva del Estado dejaría de existir en 2030.En su exposición durante la Asamblea Informativa para la Reforma Eléctrica que se discute actualmente en el Congreso de la Unión, indicó que en el 2017, la CFE tenía el 54 de participación en la generación eléctrica en el país y las empresas privadas el 46 por ciento, porcentajes que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.Pero añadió que para el cierre del 2021, estas cifras cambiaron y la Comisión tuvo a su cargo el 39 por ciento de la generación, mientras que los particulares e independientes el 61 por ciento; para el 2024, la participación bajaría al 29 por ciento y para el 2030 sería de apenas el 16 por ciento.“Con eso no se puede proteger un sistema eléctrico”, afirmó Morales Mar en el foro celebrado este sábado en Xalapa, al reiterar que de mantenerse la legislación vigente, habrá mayor oferta que la demanda eléctrica que tiene el país.Recordó que en el 2013, con la reforma eléctrica de Peña Nieto, se fragmentó a la CFE en nueve subsidiarías, cuatro filiales y cuatro unidades de negocios, que no podían mantener comunicaciones entre sí.Según él, esto trajo como consecuencia afectaciones a la eficiencia operativa y administrativa del proceso de generación eléctrica principalmente, que se tradujo en un detrimento en la disponibilidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.El funcionario de la CFE calificó el mercado eléctrico mayorista de México como un “mercado marginalista” en el que el orden del despacho de las centrales tenedoras se realiza en función de los costos variables.Acotó que en un mercado marginalista el precio que se le paga a todas las centrales generadoras está determinado por la última central que entrega la energía al sistema para satisfacer la demanda, esto con independencia del preciso ofertado por cada generador o la fuente de energía.Asimismo, destacó que México es el décimo país en generación eléctrica, siendo China el que registra la mayor cantidad de energía, 7 mil 379 TWh (teravatio-hora), seguido de Estados Unidos con 4 mil 75 TWh.Además, criticó que en la forma de operar de las empresas privadas se creen “sociedades simuladas”, bajo la figura de autogeneración de energía eléctrica para su autoconsumo, en las que están involucradas cadenas como Oxxo, Walmart, Liverpool, entre otras.Al respecto, enumeró que hasta el día de hoy hay registro de 239 centrales de autoabasto, en un monopolio privado que tiene 77 mil 767 socios; por lo que la iniciativa de reforma pretende el no reconocimiento de la generación precedente de modificaciones a los permisos de autoabastecimiento que fueron otorgados en contravención a los establecidos en la Ley del Servicio Público de Energía EléctricaExplicó además que con la actual legislación, la CFE firmó contratos a largo plazo (25 años) con “productores independientes de energía eléctrica” (hay 34 contratos de este tipo), quienes al vencimiento del acuerdo se quedan con la propiedad de la central eléctrica, convirtiéndose en competidores de la empresa productiva del Estado.El expositor aseveró que la Comisión Federal les paga el 100 por ciento de la capacidad de generación, aunque entreguen menos energía por el despacho de mercado, “inventándose falsos excedentes de energía”.Por ello, detalló que la reforma planteada por López Obrador pretende eliminar los permisos sobrepuestos al permiso original y así velar por el cumplimiento de los contratos a largo plazo que los productores ostentan con la CFE.