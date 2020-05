Con Reforma Electoral, dinero de partidos se iría a educación, salud y obras: SEFIPLAN

La propuesta a Reforma Electoral que presentó el grupo parlamentario de MORENA en el Congreso del Estado tiene la finalidad de liberar recursos, por lo que se estarían redireccionando cerca de 2 mil millones de pesos durante los próximos cinco años.



Al referir lo anterior, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, explicó que con esta reforma, del 2021 al 2024, se liberarían mil 200 millones de pesos y en el 2025 cerca de 800 millones de pesos, por lo que, tan sólo en la administración de Cuitláhuac García Jiménez, se redireccionarían cerca de mil 200 millones.



“En lugar de que se vayan a los partidos políticos, a gasto electoral, son recursos que se pueden direccionar a educacion, salud, carreteras, caminos, campos”, detalló.



Durante entrevista, Lima Franco dijo que esta acción va en línea con el proyecto de austeridad y contención al gasto que implementó el Gobierno del Estado, donde se trata de ser eficientes y hacer más con menos, de manera que es parte de lo que se ha planteado desde un inicio en la actual administración y genera un beneficio para los veracruzanos.



A decir del funcionario estatal, los beneficios no se observaran en este año, pero para el 2021 se liberarían alrededor de 500 millones de pesos, mismos que dispondría la Secretaría de Finanzas para otros rubros de importancia.



“Si no se hiciera la reforma, estos 2 mil millones de pesos, de aquí al 2025, serían destinarlos a gasto electoral, porque ya estaban destinados y presupuestados por ley a los partidos y al OPLE y con esta reforma se liberan y el objetivo es que se vayan a inversión pública productiva, mejoramiento de hospitales, escuelas, carreteras, caminos”.



Por tanto, José Luis Lima consideró como positivo que se apruebe esta reforma, ya que el Estado necesita recursos para activar la economía, esto, luego de la criáis por contingencia sanitaria.



Y es que definió que a finales de 2020 y principios de 2021, será necesario reactivar la economía y se necesitarán recursos para inversión pública.



“Sabemos que la inversión pública tiene un efecto multiplicador en la economía, que genera más empleo, hay mayor liquidez, entonces son recursos que van a ser necesarios para reactivar la economía, para que haya crecimiento posterior a la contingencia”, sostuvo.



No es un tema político



Es un tema financiero, presupuestal, aunque obviamente trastoca intereses partidistas pero se espera que los partidos políticos actúen con total responsabilidad, sabiendo las necesidades y exigencias de la ciudadanía, consideró el Secretario de Finanzas.



“No podemos seguir con procesos electorales tan caros cuando hay altos niveles de pobreza y desempleo en Veracruz, tenemos que adecuarnos a la realidad y responder a los intereses de los veracruzanos”, dijo al referir que es tiempo de ser más eficientes.



En este punto, destacó que no se pueden tener estructuras burocráticas tan obesas, por lo que, terminar con ello es una exigencia de los veracruzanos y de todos los mexicanos.



El funcionario dejó en claro que la Reforma Electoral es parte de las medidas que se están tomando en el Gobierno del Estado para mejorar las finanzas; también es parte del programa que se hizo para extinguir fideicomisos y de la necesidad para atender la contingencia sanitaria, así como del proyecto para reactivar la economía.



“En pocos días estaremos informando otras medidas que van en este sentido hay que verlo como una serie de medidas englobadas en este programa de reactivación económica y saneamiento financiero del Estado, no hay ningún tema político”, sostuvo.



Su compromiso, como encargado de las finanzas en Veracruz, dijo, es seguir mejorando las finanzas del estado y prueba de ello son las mejoras en las calificaciones.



“Vamos por buen camino, ahí están los números, los indicadores, las variables donde se ha hecho, se ha bajado la deuda del estado y hemos ido mejorando, creemos que vamos por buen camino, está es una medida que tenemos que hacer y es necesaria para los veracruzanos”, finalizó José Luis Lima.