Con Reforma Electoral, habrá reingeniería y recorte a los OPLE

La senadora de MORENA, Gloria Sánchez Hernández, afirmó que el “Plan B” de la reforma electoral significará una reingeniería en los Órganos Públicos Electorales Locales.La legisladora confirmó que la reestructura en la integración de los órganos centrales con los desconcentrados, impactará en los OPLES de todo el país.Cabe recordar que a través de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF), los 32 Organismos Públicos Locales Electorales del país señalaron su preocupación ante “las afectaciones” que tendrán por las reformas a la Ley electoral.El decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, el llamado Plan B de la reforma electoral, acarrea consigo algunas modificaciones importantes a estos organismos.Una de ellas es el "fortalecimiento" de la integración de los órganos centrales con los desconcentrados y los OPLES por medio de su revisión normativa y una cadena única de mando "para reducir el aparato burocrático y obligar al aprovechamiento máximo de la estructura, personal y en general de los recursos disponibles para la organización electoral".De acuerdo con la AIEEF, esto significaría la reducción de los puestos de trabajo de quienes integran los organismos, sin embargo, la senadora negó que esto implique una ola de despidos.Otro de los rubros donde la reforma incidirá en los Organismos Públicos Locales es en materia de Justicia Electoral, donde se crea el Procedimiento Único de Queja en Materia Electoral, mediante el cual se sustancian y resuelven los asuntos relacionados con la fiscalización y la remoción de los consejeros de los OPLES.Si bien en los procesos de fiscalización el INE tiene la vigilancia exclusiva, en caso de causas excepcionales y justificadas, puede ejercer esa función el OPLE mediante delegación expresa por parte de dicho Instituto.Es decir, no solo se restaría la plantilla laboral con el fin de "optimizar" recursos, sino que los encargos aumentarían.Sobre los reclamos del impacto negativo, Gloria Sánchez ha negado que vaya a existir tal supuesto.Explicó que la reingeniería administrativa también reducirá los gastos de los OPLE de las 32 entidades, que estarán obligados a optimizar su presupuesto e impulsar el llamado voto electrónico."Si vamos agregando la tecnología, con el voto electrónico, va a ser mucho más económico y mucho más confiable el proceso. La idea es que los OPLEs no dupliquen funciones ni presupuesto, sino hacer una reingeniería administrativa en beneficio de la transparencia del proceso como en la economía, porque sí había duplicidades", dijo la senadora.Señaló incluso que no temen que la oposición llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en una controversia constitucional, pues el proyecto fue “cuidado” y carece de deficiencias, por ello confía en que no será considerado como "anticonstitucional".“Lo primero que tiene que suceder es que se promulgue la Ley; yo creo que eso lo vamos a tener listo en febrero y en paralelo se realizará una impugnación. Hay cosas que pueden caminar ya sin problema”, declaró la senadora."Ahorita estamos en un pendiente nada más, de que nos llegue otra vez de la Cámara de Diputados al Senado, para hacer la modificación necesaria ya a ese artículo 12 que estaba causando ruido y que afortunadamente ya se quitó, y entonces poder lograr mínimo una economía en los gastos excesivos que se tenían, en los salarios de los consejeros y personal del INE", agregó Sánchez Hernández.