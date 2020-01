Con Reforma Fiscal 2020 prevén más sanciones a empresarios por parte del SAT

Con la Reforma Fiscal 2020, se dota de mayores atribuciones al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para sancionar a quienes no cumplan el fisco, si así lo determina la autoridad.



Una de estas atribuciones que ha generado preocupación entre los empresarios es la cancelación de los certificados digitales, lo cual los imposibilita para emitir facturas y por ende, generar ingresos, así lo señaló el asesor fiscal Juan Carlos Victorio Domínguez.



"Una de las facultades de la autoridad, será la cancelación de los sellos digitales, de los certificados de sello digital. Están dando más facultades para que cancelen los certificados y no pueda facturar y por lo tanto, no pueda generar ingresos", dijo.



El también catedrático de la Universidad Autónoma de México (UNAM) señaló que con el afán de perseguir a quienes venden y compran facturas, se afectará a los pequeños empresarios que no infringen el fisco, pero ahora estarán expuestos a una sanción por inconsistencias menores.



Victorio Domínguez señaló que las razones por las que se cancelarían los sellos digitales y con ello, prácticamente la operación de una empresa, son no tener actualizado el domicilio fiscal y que no coincida la facturación declarada.



"La facturación, si no coincide con lo que estás declarando, será un motivo para restringirte temporalmente el certificado y la mayoría estamos ahí, no porque haga mal la chamba sino porque en la práctica sucede que no coincide con lo que tiene Hacienda".



La preocupación es las pequeñas empresas no cuentan con asesores fiscales certificados y que la mayoría de los contadores en el país no están actualizados a las reformas.