Con renuencia, vamos a regresar a aulas, dice Sindicato

Los docentes y personal administrativo adherido al Sindicato Estatal de Trabajadores de Antorcha Magisterial (SETAM) regresarán a las aulas este lunes 30 de agosto pero rechazando esta decisión del Gobierno al no haber vacunado a los estudiantes.



En conferencia de prensa, Juan Carlos Venturas Rosas, integrante de dicha organización, expuso que si bien están de acuerdo con que es necesario que se regrese a los salones de clases, el momento actual de la tercera ola de COVID-19 no genera las condiciones para ello porque la variante Delta está afectando a niños y jóvenes, principalmente.



“Nosotros como docentes vamos a regresar a las aulas porque es la indicación, la orden que dio el Presidente y al Secretaría de Educación Pública (SEP) pero haciendo de manifiesto que las condiciones no son las adecuadas porque no han vacunado a los menores de edad”, puntualizó.



Venturas Rosas alertó que volver a los salones de clases sin haber inoculado a los alumnos incrementará en un 40% los casos de contagios de COVID-19, así como la posibilidad de que haya muertes de menores de edad.



“Muchos niños, jóvenes están siendo afectados y desafortunadamente están parando en los hospitales y aunque es cierto que ellos se pueden recuperar más fácil, les deja secuelas, que a la larga va a afectar a esta juventud”, aseguró el profesor.



Consideró que las clases deberían seguir siendo virtuales, “sin embargo, nos dieron la indicación que se tiene que regresar y tenemos que hacerlo, desafortunadamente”, añadiendo que sí les darán clases a los alumnos que se presenten en los planteles educativos y de manera virtual a los que no asistan.



“Son muchas escuelas las que no se encuentran en condiciones actualmente y con el paso del huracán Grace se incrementaron aún más estas escuelas en Veracruz. A nivel nacional hablamos de una gran cantidad de escuelas que no están en condiciones para que regresen a clases presenciales, porque carecen de agua, no tienen espacios, las aulas son muy pequeñas, no tienen la suficiente ventilación”, denunció.