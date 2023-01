Con renuncias de exmagistrados, se muere el pleito por Tribunal Administrativo

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV) resulta insostenible con la renuncia de 3 de los 4 magistrados que integraban el pleno.Los ahora exmagistrados Pedro José María García Montañez, Luisa Samaniego Ramírez y Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez optaron por dimitir en las últimas horas, lo que mantiene en firme la extinción del TEJAV.Ayer, miércoles, renunciaron Samaniego Ramírez e Iglesias Gutiérrez; este jueves se confirmó la renuncia de García Montañez.Dichos ex funcionarios podrían mantener sus magistraturas por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), que concedió una suspensión para no ser cesados como parte de la controversia constitucional 266/2022.Sin embargo, los 3 optaron por renunciar y sólo queda como promovente de la controversia el magistrado Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, quien fungía como presidente del TEJAV.Ante la salida de sus homólogos resulta imposible el funcionamiento del TEJAV, mientras el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV) continúa integrándose y organizando sus salas.El pasado 30 de diciembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión como parte de la controversia constitucional 266/2022 que promovió Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, como presidente del TEJAV.Los ministros ordenaron que Pérez Gutiérrez, García Montañez, Samaniego Ramírez e Iglesias Gutiérrez se mantuvieran en sus cargos hasta que se resuelva si es constitucional la extinción del TEJAV, sin embargo, la suspensión puede ser modificada en cualquier momento.Aunque el trámite de la controversia continúa, con la renuncia de 3 de los 4 integrantes del pleno, las medidas cautelares concedidas por los ministros pueden variar durante los próximos días.Hay que recordar que la Corte también determinó que los nuevos magistrados del recién creado TRIJAEV Leticia Aguilar Jiménez, Rosalba García Salazar, Diana Oróstegui, Jaziel Cabrera Pacheco, Roberto Sigala Aguilar y Rubén Hernández Mendiola, no podrían asumir funciones.Sin embargo, la Comisión de Receso de la SCJN dio dicha orden el 30 de diciembre, un día después de que el pleno del TRIJAEV sesionó y tomó el control de las oficinas en la Torre Olmo de Xalapa.De esta manera la suspensión otorgada por los ministros todavía puede modificarse o revocarse, además de que con su fallo la Corte no frenó el proceso de extinción del TEJAV, así como el reacomodo de los recursos humanos.El mismo 29 de diciembre de 2022, en sesión extraordinaria el pleno del TRIJAEV determinó suspender labores mientras se formaliza la extinción del TEJAV a partir del día 04 y hasta el día 31 de enero de 2023.Ayer miércoles, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, confirmó la renuncia de Samaniego Ramírez, aseverando que la extinción del TEJAV se trata de un “hecho consumado”.Añadió que sólo resta esperar los tiempos para que la Corte varíe la suspensión otorgada y cumplir con las liquidaciones a los ex magistrados.“Los mismos magistrados están aceptando, solamente uno que viene de la época de los Yunes y que quiere seguir viviendo del erario”, dijo el diputado local.