Con restricciones, podrá haber Viacrucis en parroquias de Veracruz Puerto

La Diócesis de Veracruz, informó que se autorizó a las parroquias realizar el tradicional Viacrucis este Viernes Santo, siempre y cuando sea al interior de los templos y no se convoque a recorrido por la calle.



Ante la emergencia sanitaria, se recomendó a los párrocos que de llevar a cabo esta celebración, la representación sea observada por los feligreses desde los asientos y en sana distancia.



"El Viacrucis se puede hacer siempre y cuando la gente se quede en un sólo lugar, ya sea de pie, sentada o hincada, pero en sana distancia y desde ese lugar, sin hacer recorrido, pero los viacrucis que tenemos conocido no, viacrucis como tal caminando no, está prohibido. Sí puede haber en las iglesias en sana distancia", dijo el obispo Carlos Briseño Arch.



La presencia de feligreses en las iglesias debe ser respetando el semáforo epidemiológico de cada municipio y acatando las medidas de uso de gel antibacterial, toma de temperatura, tapete sanitizante, así como uso obligatorio del cubrebocas.



En cuanto a las otras actividades de la Semana Santa en este Jueves Santo, recordó que por las mismas recomendaciones sanitarias, no se realizará el tradicional lavatorio de pies, pero sí se realizará la celebración de la última cena en casa iglesia.



"No va haber lavatorio de pies en la tarde y vamos a evitar todo lo que sea tumulto".



Cabe recordar que el año pasado durante la Semana Santa, no se permitió el ingreso a las iglesias debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19.