Con riesgo ante pandemia, adultos mayores acuden a recibir pensión del Bienestar

A pesar de que Tantoyuca está considerado con semáforo rojo, es decir, de máximo riesgo, el Gobierno Federal entregó apoyos a adultos mayores en la escuela “Francisco Díaz Covarrubias”. Sin embargo, durante el proceso hubo aglomeración de personas, incluidos niños y población vulnerable, lo que representa riesgo ante la contingencia sanitaria actual por Coronavirus.



Durante este trámite, se pudo observar a niños acompañando a adultos y personas a menos de un metro de distancia. Muchas personas no portaban el cubrebocas y otros los llevaban de manera incorrecta, a pesar de la insistencia de autoridades sanitarias de usar este aditamento para reducir riesgo de contagios.



"Mi madre ya tiene más de 65 años y convalece de salud. Desgraciadamente, la tengo que traer a recibir su pago, de lo contrario lo perdería y en esta situación están otros beneficiarios. Aquí no hay distanciamiento, tampoco medidas de higiene, hay mucha desorganización y lo que prevalece es necesidad y hambre, tenemos que venir, así sea exponiendo la salud", citó un familiar de una beneficiaria que fue testigo de las inconsistencias.



Tantoyuca tiene 27 casos confirmados de Coronavirus y 4 fallecimientos por este virus, de acuerdo con autoridades estatales, por lo que solicitaron extremar precauciones, evitando aglomeraciones y reuniones masivas al exterior, lo que no fue acatado este día.