Con rodada nocturna exigen justicia por atropellamiento y muerte de cliclista

La noche de este lunes, ciclistas xalapeños realizaron una rodada nocturna en protesta por la muerte de Francisco Javier Gómez Reyes, atropellado por un automovilista el sábado por la mañana, que al momento no ha sido apresado.Los ciclistas se concentraron a las afueras del auditorio del IMAC y cargando cartulinas y pancartas, exigieron el esclarecimiento de su muerte.El ciclista, de oficio herrero, se dirigía al filo de las 9:00 horas a su trabajo en El Castillo, cuando un conductor lo arrolló por varios metros y le dio muerte en el lugar; posteriormente el hombre abandonó el vehículo con placas de Tlaxcala donde se encontraba incluso su familia, dándose a la fuga.Respecto a la manifestación, Carlos Pérez miembro del colectivo Sensatos Ciclismo Urbano precisó que con esta expresión buscan que los conductores de vehículos motorizados los respeten al circular por la vía pública.Otro de los ciclistas dijo igualmente que es para exigir el mismo respeto hacia los peatones, al observar que los conductores manejan de forma no adecuada.“Sí hay respeto por algunos de los automovilistas, lamentablemente unos apoyan y otros no, por eso se dan este tipo de circunstancias como lo que pasó con nuestro compañero Francisco, por eso tratamos de alzar la voz para que se note que en Xalapa hay muchos ciclistas que les gusta mucho esta actividad incluso para ir al trabajo, a la escuela y a sus labores diarias”, acotó otro de los participantes.De manera general, los ciclistas pidieron a Tránsito del Estado para que supervise que haya respeto a la ciclovía y a quienes hacen uso de ella y que apliquen los reglamentos vigentes.Además, exigieron también que se hagan las adecuaciones necesarias a la ciclovía, acorde con la cantidad de ciclistas que hay en la ciudad e independientemente de esa vía, se realicen adecuaciones al plan de movilidad actual en la capital.