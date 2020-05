Con sana distancia, en Teocelo hacen “fiestecita” por el Día de la Santa Cruz

Pedro González es uno de los integrantes del Comité de la Santa Cruz en el municipio de Teocelo y señala que este año, como anteriores, los vecinos de la colonia Independencia Poniente se dieron a la tarea de celebrar la cruz que se encuentra en la capilla cercana.



Aunque aclara que esta celebración fue diferente a la de otros años, pues no se contó con la presencia de muchos vecinos y siempre se guardó la sana distancia, incluso el párroco de la capilla les hizo hincapié que para llevar a cabo la misa solo debían estar unos cuantos.



“Claro que sí tuvimos todas esas precauciones, en el arquito solo estuvimos tres personas y lo terminamos, en la misa estuvo el padre y nos recomendó no estar juntos ni cerca, que tomáramos nuestra distancia y tomamos en cuenta todas estas recomendaciones. Solo fue un grupo de personas, hubo mariachi pero solo estuvieron el padre y el mariachi dentro de la capilla, los demás estaban retirados”, detalla.



Pedro junto con Rosa López y Avelina Antures se dieron a la tarea de coordinar este festejo, en el cual hay varias personas que participan como lo es el padrino o madrina del cendal, arreglo de la capilla y del arco.



“Todo eso gracias a esas personas se llevó a cabo esta fiestecita de la Santa Cruz y todas las personas de la calle se les pide una cooperación y gracias a ellas esto se logró. Es tradición de la colonia Independencia Poniente, este festejo que tenemos es porque en la capilla existe una cruz grande y por eso la celebramos, en este festejo no tomamos en cuenta a los albañiles”, finalizó.