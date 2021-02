Con sana distancia y cubrebocas, bendicen a los niños Dios en iglesias de Orizaba

Como cada año, por el Día de la Candelaria, en las diferentes iglesias de Orizaba la gente llevó a bendecir sus imágenes del niño Jesús, sin embargo, ahora lo hicieron aplicando los diferentes protocolos de prevención contra el COVID-19.



En diferentes templos se observó a los sacerdotes celebrando misa con poco número de fieles y todos con cubrebocas. Algunos católicos decidieron dejar sus niños Dios en el altar, con el propósito de que fueran bendecidas por el sacerdote y así no tener un contacto directo.



Algunos otros lo cargaron durante toda la misa y ya al final con la sana distancia, buscaron la bendición.



La gran mayoría de las personas decidieron vestirlo de acuerdo con lo que pide la iglesia, es decir, no de Ángel, no de santos y tampoco de algún personaje popular.



Los creyentes comentaron que este año por la falta de empleo por ende la economía complicada, vistieron sencillamente a su niño, incluso algunos decidieron hacer ellos mismos la ropita, pues es costoso ahora llevarlo a vestir.



Apuntaron que siguieron todas las instrucciones del párroco, con la finalidad de cuidarse ante la presencia del virus SARS-CoV2.