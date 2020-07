Con semáforo rojo, Iglesia seguirá con el regreso a misas presenciales en Veracruz

El arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, lamentó que en Xalapa y Veracruz siga el aumento de contagios por el COVID-19 y que se haya regresado al semáforo rojo.



"Xalapa y Veracruz en estos últimos días, tiene un repunte de contagios, estamos otra vez en rojo, y por lo mismo si tenemos que cuidarnos unos a otros. Hay muchas personas que no lo han tomado en serio. Tenemos varios difuntos y contagiados".



Durante la homilía dominical, aseveró que la Iglesia Católica se ha comprometido con los que más necesitan durante la pandemia.



"Los pastores, ministros y diversos grupos eclesiásticos en su sencillez y pobreza, han compartido sus bienes a través de la pastoral social y de Cáritas y algunas otras familias e instituciones. Se ha compartido también el pan de Dios de manera virtual".



Afirmó que es momento de iniciar de manera prudente y presencial las actividades pastorales y las celebraciones litúrgicas, todo, con las indicaciones del sector salud.



Sugirió que las personas de edad avanzada no acudan a las celebraciones para salvaguardar su salud.



"Para las personas adultas, enfermas, pues es recomendable que no vengan, por eso se está transmitiendo a través de las redes sociales y de la radio", concluyó.