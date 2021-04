Con Semana Santa, llegó repunte en paseos turísticos en Boca del Río

Lancheros de la llamada "Pequeña Venecia" de Boca del Río aseguran que tras el periodo vacacional de Semana Santa se incrementó la afluencia de turistas en la cabecera municipal, por lo cual, pudieron incrementar los recorridos que hacen en el río Jamapa y en la zona de manglar.



Si bien, no fue lo que en otros años se registra, para esta temporada no esperaban repunte en sus servicios, por lo cual, para ellos, fue positivo.



"Dentro de lo que cabe, más o menos, regular, por el problema de la pandemia, no se esperaba gente, pero algo bueno salió, no aumentó mucho, bajó en comparación de otros años, pero es normal", dijo Carlos Enríquez Luna, prestador de servicios turístico.



Durante el fin de semana, el frente frío número 47 estuvo presente en el territorio veracruzano, limitando la navegación; no obstante, pudieron salir a los recorridos turísticos.



Además debieron respetar el aforo en las lanchas y las recomendaciones sanitarias al abordar.



"Sanitizar, limpiar, cubrebocas. Los dos días del ‘nortecito’ salimos hasta después que bajó el aire. Varios salimos a recorridos, venían de México, Puebla. No mucho, pero sí salimos a los manglares y parte de aquí del río Jamapa".



Aunque esta semana de pascua, es menor la afluencia, confían en que el fin de semana nuevamente repunte la llegada de turismo.