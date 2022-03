Presentarán Stand Up History Show en el que el público podrá interactuar con el personaje de Benito Juárez a través de una charla realista. Con esta propuesta, buscan acercar al público a la historia.El actor Alejandro Corzo comentó que esta propuesta teatral surge por la inquietud de acercar al público a conocer la historia y responder dudas que en ocasiones no se contestan en los libros."Hay preguntas que pueden surgir que los libros probablemente no te lo van responder. Entonces acercar al público a estos personajes permiten que ellos mismos, si tienen dudas, en ese momento la respondo", añadió.Declaró que como actores tienen la responsabilidad de ser capaces de responder a las preguntas que puedan surgir durante la charla, o investigar en caso de no tener la respuesta.El actor que da vida a "El Benemérito de las Américas" mencionó ser egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y que su carrera como actor lo ha llevado a trabajar en cine, televisión y teatro. Explicó que desde el 2009 que caracteriza a este personaje (Benito Juárez) ha ido evolucionando gracias a la retroalimentacion de la gente."Desde el 2009 tengo yo representando a Benito Juárez y lo he ido enriqueciendo a lo largo de los años, principalmente con las inquietudes que han surgido del mismo público", agregó.Finalmente, recalcó la ironía de presentarse en el Centro Cultural "Casa de Santa Anna", pues se tiene la creencia que el General Antonio López de Santa Anna y Benito Juárez tenían una enemistad."Curiosamente Benito Juárez se va a presentar en el Centro Cultural que lleva por nombre 'Casa de Santa Anna', estaría interesante saber de dónde surge esta enemistad entre Benito Juárez y Santa Anna, si fue real o es más chisme que otra cosa", dijo.La charla se estará presentando en el ya mencionado Centro Cultural "Casa de Santa Anna", ubicado en la calle Canovas número 2 esquina con calle Hidalgo, el día 18 y 19 de marzo a las 8:00 p.m y tendrá una cuota de recuperación de 100 pesos.