La noche de este viernes, en Altotonga, el actor Alejandro Corzo ofrecerá un stand up histórico en el que hará un repaso por vida y legado de Benito Juárez, desde sus aciertos y virtudes como Presidente de la República, hasta sus claroscuros y cuestionamientos por la manera de dirigir al país."Nos ceñimos a la historia, sí lo manejamos en un escenario teatral, como un espectáculo escénico pero por supuesto que nosotros contamos esas cosas probablemente no oficiales pero que sí sucedieron y que están constatadas en los libros y las páginas de los archivos", manifestó.Detalló que aunque sea de corte teatral, la presentación se basa en hechos históricos reales apoyados en una investigación del Museo Nacional y de la del actor."Narró que Juárez era fuerte creyente de Dios, surge esta idea de Juárez como masón, republicano, yendo en contra de las instituciones religiosas, lo señalaron en su momento como anticristo, hereje, era profundamente católico, le gustaba ir a misa con su esposa y sus hijos", afirmó el actor.Asimismo, comentó que hace un recuento del polémico pasaje de su vida política sobre el tratado Mariano Campo, en el que se le acusó de querer vender parte del territorio mexicano y del que no hay ninguna prueba en este documento.Detalló que la presentación será gratuita y se busca posteriormente hacer un recorrido por diversos lugares de la Entidad Veracruzana, incluyendo Xalapa, donde recientemente se presentó un stand up sobre el General Ignacio Zaragoza.