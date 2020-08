Con su celular y el atroz Internet del Zócalo de Veracruz, Gabriel batalla para aprender

José Gabriel tiene 13 años y cursa sexto año de primaria. No tiene Internet ni televisión en su casa, por lo cual se le ha complicado tomar sus clases en este nuevo ciclo virtual. Complicado pero no imposible: con el celular de su papá, en pleno Zócalo de la ciudad de Veracruz, se conecta al Wi-Fi público para poder estudiar.



Sin embargo, aunque logra establecer conexión, es intermitente y se cae constantemente, además de que el celular que usa no es de tan grandes capacidades.



“Ha sido difícil porque es en Internet, es muy difícil y pues con el Internet que está aquí y mi papá que me presta el teléfono y el Internet es público", dice el joven.



Su padre es bolero en el mismo Zócalo de Veracruz, donde lo acompaña mientras espera trabajo. Para ambos, en esta temporada de confinamiento por COVID-19 hay días que no tienen ingresos y no les alcanza para invertir en una televisión, sistema de cable y mucho menos Internet.



"Como aquí trabajo todo el día, se enlaza con mi celular para que pueda hacer sus tareas con el Internet del parque, tenemos una tele de las viejitas, no sirve, y no nos alcanza para una nueva y el cable está carito", dice el papá, Félix González.



Mientras espera clientes, ayuda junto con su esposa a José Gabriel y se han adaptado a aprender con su hijo sobre las nuevas formas de aprendizaje.



“Ahorita todo es por Internet y se nos hace difícil porque se va la señal y no sabemos luego que, y el celular se atora pero la cuestión es apoyarlo y uno va aprendiendo diario”, dijo.



José Gabriel está inscrito en la escuela primaria “Elena V. del Toro”, ubicada en el Centro Histórico de Veracruz. Para el joven antes eran más fáciles las clases: en el salón.