Con su primer sencillo, Yam de la Cruz propone reggaetón sin groserías

Tratando de mostrar que el género reggaetón no sólo son palabras altisonantes o vulgares, Yamileth Ladrón de Guevara, conocida artísticamente como Yam de la Cruz, busca colocarse en el gusto de la gente con su primer sencillo "En la oscuridad".



"Se puede lograr algo muy bonito sin ofender a nadie o sin incitar otras cosas. Es un concepto de música muy diferente; es reggaetón sin groserías, con amor".



La cantante xalapeña resaltó que las generaciones necesitan escuchar música que no hable de sexo y que se pueda bailar algo sano.



"Quiero llevar el género que está en tendencia y que no siempre se refiera al sexo, que se pueda bailar y sea digerible para todos".



También comentó que es más fácil colocarse en esta industria pues las plataformas digitales logran llegar a más personas en todo el mundo.



"Es mi primer sencillo y espero buenos resultados en el público, espero que guste a la gente, que llegue a muchos lugares de México y del mundo", concluyó.