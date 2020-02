Con subejercicio de Veracruz, se pudo pagar el avión presidencial: PRI

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, acusó al Gobierno de Veracruz de no ejercer el 74 por ciento de los recursos federales asignados a la entidad.



Desestimó la justificación del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y contrario a las palabras del Ejecutivo, el priísta advirtió que se incurrió en un subejercicio del presupuesto federal de 2019, de 3 mil 284 millones de pesos.



"Eso es mentira. No sé puede comprometer ya lo que no fue previamente devengado, asignado, esa es una primer cosa que es mentira, lo que dice el Gobernador es mentira", dijo Marlon Ramírez, en conferencia desde céntrico café.



Por lo que, con sarcasmo, citó que el Gobierno de Veracruz pudo pagar con el subejercicio el avión presidencial.



“¿Para qué hubiera servido? Para comprarle el avión al Presidente (López Obrador), con 3 mil 284 millones de pesos nos hubiera alcanzado para comprarle el avión al presidente, aunque tampoco lo hubieran usado”, burló.



En el informe denominado "Veracruz no merece sus mentiras", Ramírez Marín dijo que de los 6 mil 378 millones de pesos aportados en recursos por la Federación, el Gobierno de MORENA se verá obligado a reintegrar 3.2 mil millones de pesos.



Indicó que la propia Ley de Disciplina Financiera de Veracruz no contempla que los recursos sin ejercer puedan ejecutarse en marzo, como asegura el Gobernador.



"Yo creo que alguien le dio el dato de manera incorrecta al Gobernador porque el monto al que asciende el subejercicio en este rubro es de 74 por ciento de los fondos federales porque no fueron ejercitados; no es el 0.7 sino el 74 por ciento”, aseguró Ramírez Marín.