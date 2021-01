Con sucesión en Rectoría, UV enfrenta el reto de transformarse

Con la sucesión de la Rectoría en este 2021, la Universidad Veracruzana enfrenta el reto de transformarse para cumplir su misión de conocer la realidad de Veracruz y generar conocimiento que se lleven a la gente, a los campesinos, a los pequeños empresarios, a los ayuntamientos, así lo considera Alejandro Moreno Hernández, antropólogo, maestro en Psicología y Desarrollo Comunitario y especialista en Derechos Humanos.



El nuevo proyecto, el nuevo esquema de la Máxima Casa de Estudios debe nacer de la “vinculación”, expresa quien fuera prácticamente fundador de la Dirección de Vinculación de la Universidad Veracruzana, promotor de las Casas UV y del servicio social que ha acercado a la comunidad universitaria a comunidades del Cofre de Perote, Las Vigas de Ramírez, Ixhuacán de Los Reyes, Atlahuilco y La Chinantla, entre otros municipios veracruzanos.



“Creo que actualmente las universidades, no sólo del país sino en general de todos los países tienen un reto. Estamos viviendo una época en donde las instituciones creadas por el modelo neoliberal, tienen que transformarse porque están en crisis y una de ellas es el sistema educativo”, expone el candidato a doctor por la Universidad del País Vasco en el Programa “Historia del Mundo Contemporáneo”.



“El sistema educativo, añade, como los otros procesos que se dan en el mundo, tiende a que nace una propuesta en un país y se lleva a otros, especialmente Europa y Estados Unidos, y eso ha ocurrido con la educación superior en México. Es decir, tenemos influencia del modelo español, del modelo francés, actualmente del modelo norteamericano, pero entonces nos supedita a ese sistema de conocimientos y esta es una magnífica oportunidad para que la Universidad Veracruzana pueda establecer un modelo propio, un sistema de conocimientos de educación superior que permita cumplir con su misión”.



—¿Cuál es la misión de la Universidad?



“Primero generar conocimiento, y el conocimiento se genera a partir de su propia realidad, es decir, qué pasa en el Estado de Veracruz en todos los procesos sociales, ambientales, políticos, económicos y de ahí derivar cómo puede formar a los universitarios para que tengan las habilidades y las capacidades para entender y resolver los problemas de su entorno. Eso se hace con la investigación”.



“El segundo paso es que los conocimientos que se generan en la investigación, junto con los conocimientos generados por otros, se transmitan al alumno, pero eso implica también romper el modelo tradicional del salón de clases, facilitar un proceso en el que el alumno pueda ir extramuros para conocer la realidad, aplicar los conocimientos que le dan en el salón de clases, validarlos y luego generar nuevos conocimientos”.



“Pero la parte más importante, la Universidad Pública tiene un compromiso, una responsabilidad y una misión, es decir, aquí lo que se trata es que la Universidad es un producto de la sociedad, emerge de la sociedad misma para poder reproducirse a partir de los conocimientos que ahí se generen”, comenta.



Dice que se ha dado una visión equivocada de una Universidad empresarial tipo gerencial, donde incluso se planteaba hasta cómo introducir el esquema de la responsabilidad social, “eso es de las empresas; las universidades nacieron con esa responsabilidad y con esa obligación, por lo tanto deben llegar a la sociedad”.



“Dicho con otras palabras, la sociedad con sus impuestos hace que exista la Universidad pública y los hijos de la mayoría de la gente no va a la Universidad pública sino que van a otros centros. Hay una obligación de que el conocimiento que se genera en las universidades se lleve a la gente, a los campesinos, a los pequeños empresarios, a los ayuntamientos”, destaca.



Las brigadas de Emilio Gidi



Académico, investigador, corresponsal de La Jornada en Veracruz en los años de su fundación y articulista de Diario de Xalapa, Alejandro Moreno Hernández fue testigo, al lado del doctor Emilio Gidi Villarreal, rector de la Universidad Veracruzana, hace 25 años, del modelo de vinculación de la UV con la sociedad a través de las Brigadas Universitarias.



“El entonces rector Emilio Gidi hizo un planteamiento muy preciso: tenemos una institución muy importante que es el Servicio Social, pero no ha podido llegar a la gente. Entonces propuso la formación de Brigadas, en materia de salud y en diversas áreas. Así logró que los alumnos fueran al campo y ese contacto detonó muchísimos retos para la propia universidad, primero porque no tenía recursos para consolidar proyectos con la gente y segundo tenía que aliarse necesariamente con los ayuntamientos”.



“Así nació esa primera vinculación en donde los ayuntamientos aportaban recursos y nacía un compromiso de la Universidad con el ayuntamiento, pero sobre todo con la gente. Eso permitió el que poco a poco creciera el programa y se llevara especialmente a zonas indígenas, a zonas rurales pobres y a zonas suburbanas del estado de Veracruz”.



“Se hizo todo un programa de consecución de fondos porque había que aplicar recursos, nacieron las Casas de la Universidad con un modelo único en el país en donde los universitarios iban a vivir y algunos maestros iban a dar clase y daban servicio a la comunidad”.



“Entonces se construyó un modelo, una estructura al interior de la Universidad, primero con la Dirección de Vinculación, luego con las Coordinaciones regionales de Vinculación, es decir dónde había un responsable con un equipo, luego en cada una de las Facultades se creó una materia de Vinculación, con un responsable de Vinculación”.



“Con eso se empezó a organizar y sistematizar la experiencia extramuros de la Universidad, que desafortunadamente se vino abajo con la creación del nuevo modelo educativo, porque el Servicio social cambió y ya no había estudiantes que se fueran a vivir un año a una comunidad, solamente los de la Salud, porque la Ley de Salud obliga a que estén haciendo servicio social de esa naturaleza”.



Conocimientos para mejorar la vida de la gente



El antropólogo y acucioso observador de la realidad y los procesos sociales humanos, que se desempeña actualmente como Secretario de Derechos Humanos y Elección del Comité Estatal del partido Morena en Veracruz, destaca la importancia de que la Universidad Veracruzana siga construyendo su propio sistema de conocimientos.



“Cada institución de educación superior debe crear el sistema de conocimientos que le va a permitir contribuir a mejorar la calidad de vida de la población que la hace posible, y esto significa conocer cómo vive la gente, conocer la relación de la gente con la naturaleza y su entorno, para que entonces, con el surgimiento de nuevas teorías analice por qué pasa lo que pasa, entonces ahí es donde cambia el uso de conceptos de otras visiones, porque a veces usamos conceptos de hace 100 años que ya no son relevantes, entonces conozco mi realidad con un propósito para transformarla y se genera el conocimiento que lleve a contribuir a mejorar la calidad de vida de la gente”.



—¿Qué tanto influirán los factores políticos o del poder en la elección del nuevo rector o rectora?



“Yo creo que habría que sumar, porque finalmente la misión de las instituciones de educación superior es parte de un proyecto, de un proyecto que es también un proyecto político, que es un proyecto económico, que en todo caso sería un proyecto de nación que a nivel estatal se tendría que reproducir y por lo tanto está muy ligado y articulado al poder político”.



“Considero que hay la oportunidad de generar formas distintas de diseñar el modelo educativo, y ese es el reto de quien aspire. Es decir, hemos escuchado muchos nombres, personajes que los identificamos con el viejo estilo de desarrollar el proceso en la educación superior. Necesitamos una manera diferente de organizar el sistema de conocimientos, que no tiene que ver mucho con la edad o el cargo, sino con la formación y la perspectiva de cuáles son los retos de la Universidad hoy en Veracruz”.



—¿Algo que quisiera usted puntualizar?



“Pues que tendrían que afinarse mejor los criterios de selección de los aspirantes”, concluye.