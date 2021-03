Con teatro, música y artes plásticas, celebrará ForOculto segundo aniversario

A pesar de la pandemia, los espacios culturales se resisten a desaparecer. Tal es el caso de ForOculto, que mantiene su propuesta de ofrecer una cartelera artística variada al público xalapeño.



Abordamos a Jairo Xavier, fundador y director general de ForOculto, ante la cercanía de su segundo aniversario.



“¿Puedes creerlo? –dice entusiasmado– en el 2020, por estas fechas, entre risas, artistas y abrazos celebrábamos el primer año de este gran proyecto cultural en nuestra Capital, sin sospechar que en cuestión de horas nuestras puertas fueron cerradas por esta pandemia que nos cambió la vida, nos retó a llevarnos a otro nivel”.



Por supuesto que la pandemia no nos debilitó. Nos puso más creativos, más unidos entre colegas, más empáticos. Tomamos los retos, los enfrentamos con fuerza con pasión.”



- Las autoridades marcan un regreso a la normalidad, la nueva normalidad. ¿Ustedes, cómo lo asumen?”



¿Volver con una nueva normalidad? Ya estamos armados con los protocolos de sanidad, con la enorme responsabilidad de cuidar al público y a nuestros actores. Así como con muchas ganas de no ver nuestra sala vacía, trabajamos arduamente para retornar y brindar un espacio seguro para todos. No estuvimos solos, cuando el escenario se quedó vacío, cuando ya no hubo ningún cuadro que colgar en la galería, cuando ya no hubo alumnos en los talleres, cuando nadie llegó y se mantuvieron las puertas cerradas, ahí estuviste tú, público respetable, apoyándonos a distancia y creyendo en este proyecto en todo momento.



Gracias a nuestro público estamos cumpliendo estos 2 años, gracias por su apoyo, preferencia y por llenar de vida cada espacio que conforma ForOculto. Es por todos ellos que ofrecemos una cartelera variada para este mes de marzo.



Reiniciamos actividades este sábado, a las 20:00 horas, con un stand up a cargo de Coromina Ramírez, comediante con un gran repertorio, que llega al foro para ofrecer una noche de comedia, con estilo, con su stand up que nos permitirá conocer qué le ha dejado la comedia a su vida. Ella es una comediante con múltiples talentos y personalidades, con el si no es Coromina es Macorina, si no es un norteño, es un gangoso, siempre asegurándose de sacar más risas que un mañanero de AMLO.



Para el 12 de marzo se inaugura la exposición “Psyche”, con obra de Pilar Farfalla, cuyos trabajos se basan en la experimentación y en un ejercicio de introspección; una imbricación íntima con las larvas y las mariposas, con sus representaciones, sus símbolos y su existencia discursiva.



Pilar Farfalla realiza una serie de pinturas y grabados de mariposas, animales y personas, un acercamiento que nos sorprende por lo imprevisto, por la resignificación de cada uno.



Las obras seleccionadas para la exposición “Psyché” se muestran al observador, el cual se ve obligado a detenerse delante de ellas y reflexionar. Es una metáfora de la naturaleza interior, construida desde la propia sed individual de retorno, su "sed de ser".



El grupo Café Mate se presenta el próximo 13 de marzo, a las 19:30 horas. Son una banda veracruzana de música rock indie, basado en rescatar los sonidos más fieles del rock en español de los 80's adaptándolo a un estilo acústico y latino. En cada performance siempre se involucran al público y hacer de cada canción un momento íntimo y hacerlos sentir parte del show en cada interpretación. Su estilo musical está basado en el rock en español ibérico y latino, con fuerte acento de las bandas de los 80.



En el área de teatro, del 19 al 27 de marzo, será la temporada de “Silvia”, puesta en escena en la que actúan Mariel Triana, Sasid Lonngi, Sofía de la O y Kevin Beltrán, bajo la dirección de Eduardo Mier, esta es una producción de Gato de Paseo y ForOculto.



“Silvia” inicia con la historia de Jorge, un hombre de mediana edad que vive felizmente casado con su esposa Caty, hasta que, de pronto, encuentra a Silvia, desde el momento en que la ve siente que es amor a primera vista, Caty sabe que Silvia es una amenaza a su matrimonio. “Silvia” es una comedia inteligente, sofisticada, aunque por momentos un poco amarga, sobre las relaciones, la naturaleza y el tiempo. Ha cosechado elogios por el público que la ha visto. Se la sugerimos. Le recordamos que la temporada de del 19 de marzo al 27 de marzo, 19:00 horas.