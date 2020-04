Con “tocada”, músicos piden al Gobierno agilizar entrega de apoyos para enfrentar cuarentena

Integrantes del Sindicato Filarmónico del Estado de Veracruz, con música, exigieron al Gobierno apoyo económico, alimentario o contratos para próximos eventos después de la contingencia sanitaria.



El secretario general de dicho sindicato, José Luis Ramírez Reyes, expuso que en la Capital del Estado son al menos mil personas las afectadas por la falta de trabajo y en la entidad, un aproximado de 3 mil.



"Es la primera vez que acudimos. Ya hemos llenado formatos y no se agilizan; ya trajimos oficios y tuvimos charlas con Política Regional pero hasta el momento no hemos tenido respuesta, por eso estamos aquí", refirió.



Destacó que en esta manifestación pacífica llegarán varios grupos, tocarán y se retirarán, acatando las medidas preventivas.



Señaló que tampoco están dispuestos a acceder a los créditos, pues sería una deuda que les costaría pagar.



"Vamos a quedar endeudados y es lo que no queremos. También queremos que nos contrate el Gobierno del Estado si tiene programados algunos eventos como en septiembre, el Grito lo tiene que dar y tiene que contratar músicos, pues que nos contrate a nosotros".



Así también, comentó que han logrado subsistir con ayuda de familiares y reservas que tenían de meses anteriores.