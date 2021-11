Con todo y dinero extra, Poder Judicial de Veracruz sigue sin pagarle al IPE

Aunque el Congreso del Estado amplió el presupuesto del Poder Judicial con 200 millones de pesos para cerrar el actual ejercicio 2021, a la fecha dicho poder autónomo sigue sin cumplir con los recargos que tiene ante el Instituto de Pensiones del Estado (IPE).La directora de dicho organismo, Daniela Griego Ceballos, explicó que no ha habido un acercamiento por parte del Consejo de la Judicatura y este asunto quedará pendiente para 2022.“Nosotros hemos hecho los requerimientos de pago; no hemos podido concretar ni conciliar con el Poder Judicial; el adeudo está ahí, es parte de las observaciones del ORFIS y vamos a esperar que el año que entra pueda tener mejor presupuesto y abonarle al Instituto”, refirióMencionó que las aportaciones faltantes equivalen a alrededor de 43 millones de pesos dentro del Poder Judicial por concepto de recargos.“No son cuotas y aportaciones pero porque dejaron de pagar muchos años, se generó un recargo que lo tenemos que cobrar por Ley”, refirió Griego Ceballos.En cuanto a los Ayuntamientos, señaló que alrededor de 25 municipios que adeudan montos al IPE no concretaron un convenio previo a terminar las actuales administraciones municipales, sin embargo, en su momento buscarán a los gobiernos entrantes.