Con todo y leyes de inclusión, regiones serranas no dejan de ser discriminadas

A pesar de que existan leyes que sancionan los actos de discriminación y las autoridades hablan de igualdad entre ciudadanos, quienes viven en las regiones serranas saben que esa realidad no es cierta. Así lo consideró Roque Quiahua Macuixtle, presidente del Consejo Supremo Nahua en la Sierra de Zongolica.Macuixtle señaló que en cualquier rubro que se quiera nombrar, así sea la educación, vías de comunicación u otros servicios, es evidente que la gente que vive en zonas rurales no cuenta con las mismas oportunidades.Comentó que en el tema de la salud las autoridades dicen que se va a atender a la población más necesitada, pero a la hora en que alguien requiere de atención, nunca encuentra respuesta.Mencionó como ejemplo el reciente caso de una familia que llevó a uno de sus hijos al Hospital Regional de Río Blanco porque se quebró el pie; pero no atendieron al joven, le dijeron que mejor lo llevaran a un nosocomio particular, pero ahí les cuesta 300 mil pesos, entonces "¿eso es discriminación o no?”, cuestionó.Finalmente Roque Quiahua Macuixtle dijo que llegar a un hospital del sector salud, cualquiera que sea "llámese civil, IMSS o ISSSTE", siempre es lo mismo, pues les dicen que no hay camas, que está saturado, pero resulta que en los nosocomios particulares sí hay lo que se necesita. Entonces algo está pasando, “donde los que padecen son los pobladores indígenas”.