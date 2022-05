Con todo y pandemia, hay menos deserción escolar en Veracruz

A pesar de la pandemia, Veracruz logró reducir lo que antes se llamaba deserción escolar y ahora se le conoce como "desafiliación" en los niveles básico y media superior, dio a conocer el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Jorge Miguel Uscanga Villalba.De acuerdo con el funcionario, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) acaba de dar a conocer los últimos resultados en la materia, en donde se reveló que la dependencia a cargo del secretario Zenyazen Escobar García logró reducir considerablemente el índice de desafiliación escolar y, aún más, se logró la reincorporación de 12 mil personas que habían abandonado la educación obligatoria.“Los números son alentadores bajo circunstancias tan difíciles como la pandemia; ¿en qué sentido? En que, por ejemplo, el elemento de desafiliación –que es el nuevo término y no deserción–, está de tenerlo a dos dígitos a un solo dígito”, expuso.En este sentido, el funcionario estatal explicó que en otros ciclos los porcentajes de desafiliación se encontraban en 12 por ciento y actualmente están entre 8 y 9 por ciento.Uscanga Villalba resaltó que dichos resultados fueron posibles, principalmente gracias al Programa Estatal de Oferta Educativa (PEOE) que se ha fortalecido durante la administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Al respecto, recordó que, en sus inicios, este programa PEOE era emergente, con la intención de dar oportunidad a los jóvenes de media superior y superior, de ahí se fue fortaleciendo y en su última edición, 12 mil jóvenes lograron reinsertarse al sistema educativo veracruzano.Esto quiere decir, dijo, que 12 mil jóvenes y adultos veracruzanos ya no tenían la visión de incorporarse al sistema educativo, no habían encontrado una alternativa y con el PEOE que tiene varias estrategias, se logró la reincorporación.Por lo anterior, el funcionario estatal señaló que, a pesar de la pandemia, Veracruz logró dar buenos resultados en materia educativa.