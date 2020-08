Con todo y pandemia, las fiestas siguen en Veracruz Puerto, lamenta Ayuntamiento

A pesar de que la ciudad de Veracruz se mantiene en primer lugar de casos y muertes de COVID-19, la población sigue sin atender los llamados de las autoridades sanitarias de resguardarse y evitar aglomeraciones de personas, al contrario, durante fines de semana se reportan hasta 4 fiestas en casas.



De acuerdo con el director de Gobernación de Veracruz, Gianfranco Melchor Robinson, pese a las quejas de los vecinos por los convivios, si los festejos son dentro de casas, no se pueden suspender.



Sólo que se concentren en la vía pública o en un salón de eventos sociales, el Ayuntamiento tendría injerencia.



"En un fin de semana hemos tenido por fiestas hasta 4 reportes. Solamente la podemos suspender si es en la vía pública, en algún salón se podría suspender, pero no en los domicilios particulares", dijo.



Pero no sólo las fiestas persisten en el puerto, la reincidencia de personas que se reúnen para practicar deporte se mantiene.



En los últimos meses en repetidas ocasiones se ha llamado la atención a ciudadanos que se juntan en los parques para hacer zumba.



"Además de fiestas, la gente que hace zumba en parques, en la mañana se fue a retirar, a invitar a que se retiraran en la Laguna de Lagartos", dijo.



En el puerto de Veracruz, se contabilizan 5 mil 423 casos de COVID-19.