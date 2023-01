Con trámites en línea, esperan acabar corrupción en juzgados de Veracruz

Existen malas prácticas “ancestrales” dentro del Poder Judicial de Veracruz, en los juzgados, y el rezago que existe es por la corrupción, admitió la magistrada presidenta Lisbeth Jiménez Aguirre al asegurar que esto lo combatirá con un proyecto de modernización que permitirá hacer la mayoría de trámites en línea.“No puedo negar algo que existe dentro de la institución: la corrupción, pero yo lo que quiero hacer es dar instrumentos serios y objetivos para combatir esta corrupción y desde luego que ello también va a incidir en el rezago”, expuso durante entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv.En este sentido, refirió que, aunque el Poder Judicial tiene un Código de Ética, el personal no lo conoce, por lo que hay que adentrarse en los temas que les permitan mantener una base ética.Además de ello, con la plataforma digital se permitirá que la mayoría de los trámites sean en línea, con lo que se transparentará el trabajo que se hace en los juzgados, los litigantes ya no tendrán que acudir a ellos para verificar la situación o el estado procesal de los expedientes, ya que se podrán revisar en línea.“Yo sé que es un proyecto muy ambicioso pero estoy segura que cuento con el apoyo de los otros poderes, tanto del Ejecutivo como el del Congreso, para sacar adelante estos proyectos que van a tener una gran repercusión a nivel estado para la ciudadanía”, asentó al reiterar que será fundamental para combatir la corrupción, además de que facilitará a la población a que no viajen para realizar trámites, puesto que, como ejemplo, de Pánuco tenían que viajar a Xalapa para checar un expediente y lo mismo de cualquier parte del estado.Sobre la modernización del Poder Judicial, señaló que consistiría en implementar áreas tecnológicas como un área virtual en la Escuela Judicial y la creación de la plataforma de avanzada antes mencionada, la cual permitirá hacer la mayoría de trámites en línea.“En otros estados ya existe y creo que hace mucha falta al Poder Judicial”, agregó.Al cuestionarle si la contratación de más personal también sería la vía para combatir el rezago, dijo que no se prevén contrataciones, pero se tiene contemplada una redistribución, puesto que donde hay mucha escasez del mismo es en los juzgados de control.Por tanto, se reubicará a servidores públicos para apoyar determinados juzgados donde existe la necesidad de empleados, ya que esto también genera el rezago, sostuvo.“Traemos un rezago, yo sé, de muchos años. Acabo de visitar Pánuco y en mi regreso pasé a los juzgados de Ozuluama, Tuxpan y Poza Rica, donde las guardias están trabajando de manera ordinaria, cubriendo todo el día, atendiendo los temas urgentes (como) órdenes de aprehensión, depósitos judiciales de menores, procesos alimenticios. El Poder Judicial no se detiene. Para eso están las guardias trabajando en vacaciones. Desde luego que todo esto va a incidir en abatir el rezago que se ha venido gestando durante varios años”, aseveró.Recalcó que será con una labor ardua de parte del personal: juzgadores, secretarios de acuerdo, auxiliares de sala, administradores de causas, actuarios, como se podrá sacar adelante todo el trabajo pendiente.“Me consta que están sumamente comprometidos, no solamente con la institución, sino también con los justiciables. Ellos tienen hora de entrada a las 8:30 de la mañana pero no tienen hora de salida, día con día están contribuyendo a abatir este rezago”.Cabe mencionar que la información del Censo Nacional del Sistema Penitenciario 2022, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que en Veracruz solo el 35 por ciento de los presos han recibido sentencia definitiva; sin embargo, a decir de la Magistrada Presidenta, existe un compromiso total para que este año se implementen estrategias para sacar adelante los temas atrasados.La Magistrada que rindió protesta como Presidenta el 2 de diciembre expresó que aún continúa con las labores de entrega-recepción, por lo que hasta el momento puede decir que encuentra un Poder Judicial ordenado y con directrices con las cuales va a seguir trabajando.“Mi predecesora deja fincadas las bases para un combate a la corrupción en la institución”, señaló al agregar que continuarán en esta misma línea.Por otra parte, Lizbeth Jiménez adelantó que desde las últimas semanas de diciembre se inició un proyecto de trabajo con objetivos muy claros, con una directriz muy precisa para este 2023, el cual contempla como prioridad el combate a la corrupción, a partir de dos bases: la profesionalización del personal y la modernización de la institución.La finalidad es dar los instrumentos y las bases para combatir la corrupción; para ello, a principios de diciembre se designó una nueva Magistrada como Directora de la Escuela Judicial, quien ha trabajado en estas semanas para impulsar diplomados, cursos y una maestría, dirigidos a todos los que laboran en la institución y no solo desde una perspectiva jurídica, ya que la Magistrada Presidenta también considera importante la capacitación, puesto que, para ser un servidor público eficiente, se debe otorgar un servicio de calidad y con ética.“Es muy importante con el personal, darle acceso a la cultura, porque no nada más es cubrir jornadas extenuantes en los juzgados, muchos de ellos empiezan a las 8:30 de la mañana a trabajar y a veces se amanecen, (sino que) hay que darle acceso a la cultura. Es una de mis prioridades, desde luego, a través de la Escuela Judicial”, finalizó.