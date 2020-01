Con tropiezo, Kuri inicia lucha para mantener a los Tiburones en la Primera División

El dueño de los Tiburones Rojos de Veracruz y presidente de la Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, Fidel Kuri Grajales, comenzó su estrategia legal en contra de la desafiliación del equipo de la Primera División de México, aunque sin éxito.



El empresario busca la protección de la justicia federal para poder actuar en contra del fallo de la Federación Mexicana de Futbol, que determinó que para el torneo Clausura 2020 sólo habrá 18 equipos al separar al equipo de Veracruz.



Para comenzar su defensa, Kuri Grajales buscó ampararse en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ante la omisión del Ejecutivo de designar a los Miembros Titulares de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD).



Cabe señalar que apenas el pasado 1° de octubre López Obrador designó a Juan Bautista Gómez Moreno como presidente de la CAAD, sin embargo, no fueron nombrados los otros cuatro miembros que constituyen el pleno para realizar las decisiones colegiadas.



Por esta razón, la comisión no puede desahogar los cerca de 45 casos que esperan una resolución de la justicia deportiva, entre ellos el del dueño Club Tiburones Rojos de Veracruz, quien busca mantener al equipo dentro de la Primera División.



No obstante, el Juez federal contra el que tramitó el amparo determinó desecharlo, señalando que la improcedencia resulta de una disposición de la Constitución Política Federal.



Según el acta de Asamblea General Extraordinaria Número AGE.01.19 de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación, celebrada el 4 de diciembre de 2019, se desafilió de todas las categorías en las que forma parte Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, A.C, así como a Fidel Kuri.