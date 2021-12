Con ultrajes a la autoridad, sólo insultar a un policía puede llevarte a prisión

El integrante de la Barra de Abogados de Tierra Blanca, Alejandro Rivadeneira Rodríguez, afirmó que con el delito de ultrajes a la autoridad se busca inhibir las manifestaciones ciudadanas ante el temor de que los policías acusen a las personas que protestan de agresores y con ello someterlos a un proceso penal.Recordó que entre Tierra Blanca y Tres Valles recientemente salieron a las calles un grupo de ciudadanos inconformes con el mal estado de un camino rural, de los cuales 11 fueron detenidos y si bien un Juez lo liberó, sí los vinculó a proceso y ahora deben enfrentarse a la justicia."Gente que nada más estaba protestando, llega la policía y dice: me agrediste, me empujaste, el argumento que ellos hayan dado, los detienen y enfrentan un proceso, ya fueron dejados en libertad, pero van a enfrentar un proceso en libertad", puntualizó el jurista.Al decir que todos los policías o autoridades merecen respeto "actúen bien o actúen mal", insistió que con esta nueva definición del delito, se busca "espantar a la gente, que no se manifieste, ya no estando en un Estado de Derecho".Rivadeneira Rodríguez consideró que algunos elementos policiacos están abusando de este nuevo tipo penal, en ciertas regiones y en ciertos casos."Imagínate que ahorita un agente de Tránsito me infraccione y a veces uno se calienta, le mienta el 10 de mayo, y ya con eso agarran y me llevan (...) Es tu palabra contra la de él, que yo lo empujé, que lo agredí verbalmente y te detenga", reafirmó.El abogado de Tierra Blanca señaló que con esta reforma los periodistas también están en riesgo de ser encarcelados injustamente, por eso dijo una vez más que la Legislatura local debe entender "un poquito" las implicaciones de la modificación a la Ley punitiva local y derogarlo como delito grave y que ya no implique prisión preventiva oficiosa."Realmente es voluntad, si realmente quisiera el Gobernador, algún Diputado, pasa a la Comisión y en un día o dos pueda salir esa modificación, es un modificación meramente de trámite en la Legislatura", puntualizó.