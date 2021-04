Con vacunación contra COVID, ven músicos “luz al final del túnel”

Luis Antonio Ruiz, fundador y tecladista de "Los Socios del Ritmo", aseveró que el gremio musical fue uno de las más afectados por la pandemia COVID-19, además de que no recibió ningún apoyo de las autoridades.



"No. Que yo sepa no dieron apoyos, por lo menos a mí no me lo propusieron. Yo creo que no porque lo sabríamos por medio del sindicato. La gente ya está trabajando en otras cosas y están tratando de sobrevivir".



Ante la falta de escenarios en México en los que presentarse, comentó que han tenido que recurrir a otros países donde la contingencia sanitaria tiene mayor control, como en Estados Unidos, aunque se dijo satisfecho de haber sido vacunado.



"Realmente nos fue como a todos. Y no solamente a los grupos musicales sino a toda la industria. Tenemos una leve luz al final del túnel gracias al Gobierno que nos apoyó con las vacunas. Tenemos por suerte una gira en Estados Unidos. Tenemos que ir a otro país porque aquí aún no se abren los eventos masivos".



"Tonacho", como lo conocen en la industria musical, mencionó que ellos siguieron trabajando adaptándose a las plataformas digitales y redes sociales, pues de alguna manera tenían que obtener ingresos.



Así también, aseveró que en Veracruz la contratación de artistas para las campañas electorales es nula, ya que hasta la fecha, ningún candidato o partido político se ha acercado a formalizar algún evento.



"En estas elecciones no se ha visto el perfil que van a llevar los candidatos para sus cierres pero estamos dispuestos en el momento que ellos quieran, trabajar con toda la protecciones, ya estamos vacunados para que algún candidato sea de cualquier partido nos solicite", concluyó.