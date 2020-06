Con vandalismo en la Capital, “pervirtieron” el derecho a manifestarse: Alcalde

Tras la protesta de jóvenes en contra de la represión policial la tarde del lunes, que ocasionó diversos destrozos en la ciudad de Xalapa, el presidente municipal, Hipólito Rodríguez Herrero, afirmó que fue una marcha infiltrada y con la intención de dañar los inmuebles.



“Esta marcha fue infiltrada por un pequeño grupo que, con martillos, ya traían esa intención desde antes. No es que se les haya ocurrido en el momento, ya traían esa intención. Con martillos rompieron cristales de propiedades privadas, de bancos, de negocios, lastimando el patrimonio de muchas personas. No es posible que se pervierta un derecho que ha conquistado la ciudad que es el derecho a expresarse públicamente en las calles”.



El Alcalde pidió a la sociedad que aprenda a deslindarse de este tipo de prácticas. Además de que la protesta que también estaba en ese momento por el caso de Carlos Andrés, quien murió en los separos del cuartel de San José, se vio saboteada por los actos vandálicos.



“La familia de la persona que aquí venía a expresar su dolor y su protesta por la forma que fue tratado el tema, quedó completamente opacada y desvirtuada por esos hechos de violencia. La propia familiar les dijo que esos hechos de violencia no los compartían. Es una falta de respeto a la familia con una demanda legítima”.



El primer Edil también consideró que los hechos son una provocación al Gobierno Estatal y principalmente al Municipal para que usen la fuerza pública.



“Nosotros respetamos toda la manifestación pública y exigimos que se respete toda la manifestación pública pero lo que no vamos a permitir que esos grupos violentos alteren el orden público y provoquen daños a la vida democrática y daños al patrimonio de la gente”.



Rodríguez Herrero explicó que no usaron la fuerza pública, pues ésta es de prevención y de proximidad.



“Es una policía municipal preventiva, ayuda a prevenir delincuencia, esto que ocurrió ayer para nosotros fue un hecho imprevisto. Nadie sabía que iban a hacer eso. Si ustedes sabían me lo hubieran comunicado pero nadie sabía. Yo no sabía que iban a sacar martillos para romper cristales, eso yo no lo sabía. No estábamos preparados porque no sabíamos lo que iban a hacer”.



Por lo anterior, lanzó en exhorto a la sociedad y a los medios de comunicación para hacer un pronunciamiento unido frente a ese tipo de violencia.



“En un momento como este que hay pandemia, estamos sufriendo todos porque queremos darles salud a nuestra gente. Ese tipo de hechos nos distrae de los más esencial, estar unidos contra la pandemia y no contra esta bola de provocadores”.



Para finalizar, refirió que los empresarios perjudicados deberán realizar las denuncias correspondientes pues ya se identificó a los responsables de los más de 20 inmuebles dañados y como Ayuntamiento, sólo se ayudará a los templos religiosos para pintar las fachadas.