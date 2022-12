Con ventas en línea, pagan su viaje en casa rodante hasta Argentina

Alejandra y Sergio, una pareja originaria de Aguascalientes, dejaron su vida para viajar y recorrer todo el país. Tras un año y 3 meses, ahora planean llegar hasta Argentina a bordo de su casa rodante “La osa viajera”.Su ruta los trajo a Veracruz para conocer parte del estado antes de dirigirse a Cancún para ir perfilándose hacia Suramérica.Esta pareja con 10 años de casados, se decidieron vender todo lo que tenían y comprar un vehículo y convertirlo en camper y ahora es prácticamente su casa y lo único que tienen, sus ingresos zona través de ventas en línea.“Estamos haciendo el viaje de nuestra vida desde hace mucho tiempo teníamos ganas de hacer este tipo de viaje, nos decidimos, somos nómadas digitales, estamos haciendo esa transición y con ventas en línea”, dijo Alejandra de la Torre.El recorrido empezó en la costa del Pacífico y poco a poco fueron recorriendo gran parte del país.“Fuimos a un primer festival de casas rodante de Atotonilco, de ahí hacia Nayarit, volvimos a la costa Pacífico, había muchos lugares que no conocía y a Ale le gustaba recordar. Estamos recorriendo de centro a sur, Manzanillo, Guadalajara, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Hidalgo, de aquí subimos a Cancún”, señaló Sergio Armagnac.Aunque su viaje no tiene una ruta trazada como tal, tienen un destino en la punta sur del continente Americano.Para sus amigos y familiares, este sueño es una locura, pero para ellos, su nueva vida.“Nuestro destino es Argentina, salimos hacia al sur y de regreso vamos recorriendo, creemos que en promedio es de 3 a 4 años en ir y regresar. Nos dicen que somos los locos de la familia pero a todos nos hace falta un poquito de locura”, agrega Alejandra.“La osa rodante” es su casa, está habilitada con cama, baño, cocina y por su puesto la sala principal, los dos asientos que tienen como frente los mejores paisajes.“Nosotros vendimos todo, coche, casa, muebles, no tenemos un lugar a donde regresar, es nuestra casa y todo lo que tenemos (…) por lo pronto en unos 10 a 15 años no pensamos regresar, nuestro plan es viajar, somos viajeros del mundo, no tenemos plan como tal”.Alejandra y Sergio, no viajan solo, su pequeña mascota los acompaña en toda esta aventura, también se ha adaptado a esta nueva vida.“Ha sido una experiencia increíble, todos los días ves un lugar diferente y todos los días te estás maravillando …vas en ruta y ves montaña y luego desierto, de repente agua, es increíble”.Su cocina se abastece de un pequeño tanque de gas que también les proporciona calefacción y la energía eléctrica la obtienen de paneles solares.