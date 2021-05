Con veracruzanos de 50 a 59 años, se cayó la afluencia en módulos de vacunación

Ante la baja presencia de personas de 50 a 59 años en los módulos de vacunación antiCOVID en Boca del Río, el delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que esto se debería a que este sector es pequeño en la ciudad y a que muchos ya se habrían inoculado en la jornada para docentes.



Desde este jueves que inició la vacunación para el sector, en sitios como el World Trade Center y el Centro Integrador de Bienestar ni siquiera había filas ante el bajo número de personas que llegaron a vacunarse.



“Es una población que en particular en Boca del Río no es la mas pródiga, es un municipio que no tiene tantos pobladores en esa edad”, dijo.



No obstante, el funcionario aclaró que para los cálculos que tenía, sí va una afluencia importante.



“Tan sólo ayer (jueves) se vacunaron cerca de 5 mil, para los 18 mil que queremos vacunar ahí según nuestras cuentas y para los días que vamos a vacunar, va fluyendo muy bien”, dijo.



Aun así, comentó que el fenómeno de baja afluencia sería porque muchos ya se vacunaron en las jornadas de vacunación para trabajadores de la educación.



“El otro tema puede ser que vacunamos al sector educativo y en lugares como Boca del Río, como Xalapa, muchos se vacunaron (...) y puede ser otro fenómeno que está manifestándose en estos momentos”, dijo.



Cabe destacar que en Coatzacoalcos, en la aplicación de la segunda dosis para adultos mayores, autoridades también advirtieron una baja en la afluencia.



Y es que en el primer día de la primera dosis el pasado 29 de marzo, 15 mil 251 adultos mayores acudieron al llamado en las diferentes sedes. Sin embargo, para el primer día de la segunda dosis, la cifra bajó a 10 mil 800 adultos, aunque se esperaba vacunar a la cantidad prevista.