Con Verónica Hernández como Fiscal bajaron robos y “cobro de piso”: CANACAR

Integrantes de la Delegación Xalapa de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) respaldan la permanencia de Verónica Hernández Giadiáns en la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que, desde su llegada como encargada, los delitos han disminuido hasta en un 30 por ciento, señaló el delegado de ese organismo, Martín Vázquez Castillo.



El empresario del transporte destacó además que situaciones como el denominado “cobro de piso” también ha decrecido, ante las acciones que se han gestado desde la propia FGE.



“Desde que entró ella en el cargo, en este puesto hemos visto que ha bajado como un 30 por ciento los robos, la delincuencia, ya no se escucha tanto del cobro de piso, vemos que ha bajado la delincuencia”, apuntó.



Y es que, si bien reconoció que la situación que prevalece en algunas zonas del Estado es difícil, se llevan avances, por lo que dijo que, como hombre de empresa así como padre de familia, se siente más seguro.



“De antemano, yo como empresario me siento más seguro, podemos salir más libremente a la calle y como padre de familia me siento más libre, más protegido. Se está viendo el cambio, sabemos que esto no es fácil pero esperamos que con el cambio, si es que llega ella estos nueve años, se recupere la tranquilidad en el estado de Veracruz”, reiteró.



Finalmente, expuso que el hecho de que sea el Congreso del Estado el que emitió la convocatoria para designar la titularidad de la FGE, genera la certeza de que en el caso de ser nombrada, Hernández Giadiáns lo hará sin sesgos políticos.