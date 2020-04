Con versos, música y huapango promueven medidas contra el coronavirus, en Tantoyuca

El talento de tres mujeres que pertenecen al trío Lucero Huasteco, apoyadas por la promotora cultural del municipio, Eloisa Hernández Mateos, ha permitido compartir en su música de huapango, versos para que la población de Tantoyuca considere poner en practica medidas de higiene para evitar cualquier padecimiento respiratorio, tras el cerco sanitario que ha provocado el COVID-19.



Judith Pérez Zavala, y las hermanas Areli y Karime Lozano Hernández, producen música en época de contingencia, usando sus versos para advertir a la gente del coronavirus, promoviendo la sana distancia y evitando salir sino es necesario; cada una de ellas es impulsada por los talleres culturales que se realizan en el municipio.



“Los talleres culturales, hoy por hoy, es una forma de cultivar el talento de los niños, de los jóvenes y por que no decirlo, de los adultos del municipio de Tantoyuca y, bueno, pues es una de las actividades que se ha seguido haciendo dentro de esta contingencia del COVID-19, estamos fortaleciendo los talleres culturales, esta es una de las actividades, como el taller de versería” explicó la promotora cultural a nivel municipal, Hernández Mateos.



Las talentosas artistas, explicaron que hay que extremar precauciones en esta temporada, intentando que la gente disfrute la música de huapango que se produce desde el norte de la huasteca.



“No salir de sus casas, no debe ser así, no debemos seguir expandiendo esto, debe ser lo más corto que se pueda y hacer lo mejor que podamos como ciudadanos para detener está enfermedad; siento que a través de mis versos, que nosotras componemos podemos llegar a través de lo que es el son huasteco hacia la gente; es algo grave que está pasando en nuestro país, dentro de nuestro municipio, como concientizar a la gente, sino con arte, con música con cosas que le llamen la atención, verlo de una manera que las personas no se espanten y hacerlo bonito para que la gente siga nuestras recomendaciones” explicó cada una de las integrantes del trio Lucero Huasteco de Tantoyuca.