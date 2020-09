Con visitas domiciliarias, México “renovará” estrategia contra COVID

Aunque la pandemia de COVID-19 va a la baja tanto en contagios y fallecidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se “renovará” e imprimir nueva fuerza a la estrategia de salud con visitas domiciliarias para detectar contagios como lo hace la Ciudad de México.



“Tenemos que intensificar las visitas domiciliarias para detectar a enfermos a quienes puedan estar contagiados y convencerlos que vayan a los hospitales, renovar la estrategia, imprimirle nueva fuerza y dinámica.



“En vez de decir: vamos bajando y confiarnos, no, una nueva etapa de mucha más atención en lo domiciliario, las visitas a las casas, que se hacen en la mayoría de los estados, aquí en la ciudad de México es el mejor modelo de atención preventiva, pero se hace en Chiapas y otras partes”, dijo.



En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo llamó a la población a no esperar y acudir a los hospitales en caso de tener síntomas de coronavirus.



“Hay que ir al hospital y convencer a quienes están afectados, que vayan porque hay cierta resistencia, de gente mayor que dice no; incluso dicen que no se sienten mal y si van a hospital se van a contagiar, pues no, porque los médicos y las enfermeras han actuado de manera responsable y no hay brotes de contagio en los hospitales”.



Pidió tener confianza en que en los hospitales Covid no se van a contagiar; además que ahora hay más camas, equipos y médicos especializados.