CONAFE no registró gran deserción escolar en zonas rurales de Veracruz

El coordinador territorial del Servicio Educativo del Consejo Nacional de Fomento Educativo (), en Veracruz, Antonio Rubén Viveros Álvarez, aseguró que no ha habido “mucha deserción escolar” en los servicios de enseñanza que ofrecen en diversas partes del Estado, principalmente en las zonas rurales.En ese sentido, indicó que se encuentran recabando la información sobre el número total de alumnos a los que atienden, aunque adelantó que la matrícula aproximada es de 23 mil estudiantes en los tres niveles niveles educativos: preescolar, primaria y secundaria.“No podríamos decir porque ahorita que estamos iniciando el ciclo escolar tenemos el primer mes de clases, estamos recabando ya toda la matrícula, pero realmente por lo que hemos estado viendo visitando las regiones, no ha habido mucha deserción en lo que es la parte rural”, manifestó Viveros Álvarez.Dijo que ello se debe a que muchos de los maestros o líderes educativos comunitarios son de las propias comunidades.“Eso nos facilita muchísimo para evitar los riesgos de contagios de COVID-19”, precisó.El titular del CONAFE en Veracruz, afirmó que el regreso a clases presenciales se está llevando a cabo con muchas precauciones y cuidados, estimando que entre el 60 y 70% de la enseñanza del CONAFE ya se hace de manera física, y el 30% restantes de manera virtual o híbrida.“Dos días a la semana asisten a la comunidad, trabajan y dejan tareas, regresan, las revisan, dejan más trabajos y así nos vamos y dos días donde los padres de familia nos ayudan mucho a través dejarles tareas”, acotó.Enumeró que actualmente ofrecen alrededor de mil 500 servicios en toda la Entidad, aunado al servicio de educación inicial donde participan madres de familia como promotoras de educación.Además, el funcionario educativo destacó que los padres de familia son los que los apoyan en la impartición de las clases a distancia; sin embargo, reconoció que en la zonas rurales se encuentran con la realidad de que muchos tutores no saben leer, ni escribir.“Con todo el esfuerzo han logrado ir avanzando, hemos ido viendo que aún con el trabajo, se están logrando avances en la parte educativa. Es el primer mes y creemos que vamos bien, pero debemos ir fortaleciendo y buscar de alguna manera convenios para prever que los padres de familia logren el proceso de aprendizaje básico que es leer y escribir”, resaltó.