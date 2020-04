CONAFOR ha registrado menos incendios en Veracruz este año

De enero a la fecha, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) reporta 62 incendios en zonas boscosas, de matorral, arbusto y pastizales de Veracruz.



Lo anterior implica una afectación de 807 hectáreas, aunque el fuego solo ha dañado 124 hectáreas de vegetación de renuevo, dio a conocer el suplente legal de la Gerencia Estatal Veracruz de la CONAFOR, Héctor Mota Velazco.



"Esto no quiere decir que no haya daño al ecosistema, si bien son pastos y matorrales estos son hábitat de fauna en zonas forestales y cuando hay incendios tienen que migrar", dijo.



El recuento arroja que entre los municipios más afectados por el fuego destacan Xico, Perote, Huayacocotla, además de Maltrata y San Andrés Tenejapa, estos dos actualmente activos.



Pese al número, Mota Velazco recalcó que la cifra es comparativamente menor a la del año pasado, aunque reconoció que influyó el paso de la "surada" en el estado de Veracruz.



"Vamos con 2 mil 475 hectáreas menos que el año pasado, aunque lamentablemente del viernes hacia acá las temperaturas han estado muy altas" dijo.



A lo anterior, admitió que los trabajadores del campo todavía usan el fuego para preparar su terreno de siembra.



"Los agricultores siguen haciendo uso del fuego para limpiar su terreno y un manejo no adecuado provoca que se salte su guarda-raya" afirmó.



65% controlado, incendio en Maltrata



Por otra parte, el suplente legal de la CONAFOR informó que el incendio en la región de Maltrata que se generó desde el pasado jueves, lleva un 50 por ciento de liquidación y un 65 por ciento controlado.



Durante entrevista, el funcionario federal reconoció que la situación climática y eventos como las suradas en esa región de la entidad, dificultan controlar y sofocar este siniestro el cual este lunes cumple cinco días.



“Fue reportado desde el jueves pasado poco después de mediodía en Maltrata, ese incendio está muy complicado dado que desde el mismo jueves está la presencia de suradas, la surada con pendiente a favor hace que se propague mucho más rápido el fuego, está el ambiente extremadamente seco, el avance del fuego es rápido”, explicó.



Mencionó que el ataque a este incendio por las mismas condiciones del tiempo y terreno se realiza vía terrestre, pues recordó que el sábado se utilizó un helicóptero el cual tuvo que suspender su actividad ante las fuertes rachas de viento por la surada.



Finalmente, el funcionario dijo que al momento no se puede hablar de una cantidad de superficie afectada, pues será al final cuando se haya controlado y liquidado el incendio, cuando se podrá realizar la valoración.