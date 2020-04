CONAFOR registra menos incendios forestales este año

La Gerencia Estatal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) reporta 80 incendios forestales de enero a la fecha.



Esto implica una diferencia de 57 siniestros menos con respecto al mismo periodo de 2019; explicó el suplente legal de la CONAFOR, Héctor Mota Velazco.



"En superficie se registran 3 mil 272.75 hectáreas contra 4 mil 283.25 al 27 de abril del año pasado; estamos por abajo, no como teníamos la expectativa" indicó.



A lo anterior, anticipó que la probabilidad de condiciones para incendios aumente en las próximas semanas de manera considerable con el pronóstico de ausencia de lluvias en el estado de Veracruz.



Destacó que la semana anterior, la CONAFOR combatió un incendio en los límites de Perote y Jalacingo, en Limón Totalco y Frijol Colorado, en matorral desértico rosetófilo de 277 hectáreas afectadas.



"No es un incendio de grandes proporciones porque no existe el arbolado, es muy escaso, de piñones y algunas otras especies que se desarrollan allí y lo principal es ese matorral y hace más difícil la acción de los combatientes", dijo.



Añadió que se han atendido en Orizaba, Maltrata, Rafael Delgado, Tlilapan y Tenejapan, por lo que enfatizó que la población se abstenga de realizar quemas agrícolas.



"Se sale de control una quema agrícola que no estuvo bien hecha", dijo.