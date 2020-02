CONAGUA anunciará, este viernes, inicio de operaciones desde Xalapa

El delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó que este viernes, la directora de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Blanca Elena Jiménez Cisneros, anunciará el inicio de operaciones del organismo en Veracruz, como parte del proyecto de descentralización del Gobierno Federal.



“Ya va a estar la CONAGUA en Veracruz”, dijo el Superdelegado al confirmar que trabajarán desde el edificio que ya tienen en Xalapa, luego de que se rumorara que se irían a la Torre de PEMEX, en la ciudad de Veracruz.



"La buena noticia es que el compromiso que dijo el Presidente de la descentralización, se está cumpliendo, ya llegó mi compañera Blanca Jiménez, la directora de CONAGUA, como lo ofreció el Presidente, mañana los convocarán a la presentación formal".



Señaló que el organismo es clave para las ciudades con industria y reiteró que se encontrará en las oficinas ubicadas en la carretera Xalapa, Veracruz y colonia el Olmo de las Ánimas, esto por las políticas de austeridad.



“Ustedes saben que traemos una política de austeridad muy fuerte, ya lo platicamos, ya se los demostramos y así vamos a continuar”.



Asimismo, Huerta mencionó que desconoce la cantidad de funcionarios que llegarán, afirmando que son procesos graduales y no todos los empleados se mudarán a la ciudad.



"Sabemos que son procesos y acuerdos, no sé cuántos llegan. No habrá problemas de movilidad. Justamente hay que resolver problemas y no causar problemas y es por eso que se están tomando estas decisiones, la principal es que ya va a estar CONAGUA en Veracruz, en Xalapa y que va a ser mucho más cercana a los problemas tan importantes en la agroindustria".



Cabe resaltar que, como ya lo había dado a conocer la directora general de CONAGUA, Blanca Jiménez Cisneros, se mudarán dos áreas del organismo como parte de la descentralización de las dependencias federales.