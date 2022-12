CONAGUA denuncia uso de validaciones apócrifas para solventar observaciones

La Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) Gerencia Golfo Centro, ha presentado 5 denuncias penales en contra de exautoridades municipales por haber presentado ante el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) validaciones apócrifas de obras hidráulicas y así intentar solventar observaciones de presunto daño patrimonial.Al señalar lo anterior, Pablo Robles Barajas, titular del organismo, dijo que el ente fiscalizador pidió un análisis de 4 actas de validación en las que tenía dudas, las cuales, resultaron auténticas.Reconoció que CONAGUA tarda en entregar las validaciones porque se tienen que cumplir con los tiempos que establece la normatividad.Aseguró que se está cumpliendo en tiempo y forma con la entrega de las validaciones, pero estas se expiden con base en los informes de la oficina central de CONAGUA respecto de la disponibilidad del líquido para cada obra.“El asunto es que muchas veces es que hay solicitudes de concesiones y estamos en un periodo en el que México tiene que determinar cuál es la disponibilidad de agua. Llega la solicitud pero si no sabemos cuál es la disposición de agua no podemos liberar concesiones”.Expuso que hay casos en que los ayuntamientos solicitan las validaciones para alguna obra pública en materia hidráulica, pero ante los tiempos que deben esperar y la exigencia ciudadana por dicha obra, tiene que empezar a realizarla sin dicha validación.En ese sentido, agregó que el Congreso del Estado podría hacer las adecuaciones pertinentes para que no siga ocurriendo.