CONAGUA incumple con dragar río, recrimina Alcalde de Agua Dulce tras inundación

Pese a las gestiones realizadas desde el 2018, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha ignorado las peticiones hechas para dragar el río Agua Dulcita, acusó el alcalde de Agua Dulce, Sergio Guzmán, ante de la severa inundación del municipio por las lluvias de este jueves.



El edil explicó que el dragado ayudaría a que en tiempos de lluvias, el municipio no se vaya a "pique" con las inundaciones que provoca el desborde del afluente.



Por ello, lamentó que las inundaciones vayan subiendo de tono cada vez más y aseguró que Agua Dulce ya no puede estar esperando ante trámites burocráticos.



"El dragado del río ya se tiene en la mesa con CONAGUA, no lo habían atendido pero ya los integraron a la agenda hace unos meses, pido a CONAGUA que nos atienda a la brevedad y se agilice el dragado que la gente está pidiendo. Se debe dragar todo el afluente, desde 2018 se está gestionando", dijo.



Dijo que la inundación de este jueves fue a consecuencia de una lluvia fuera de serie de 12 horas.



Este viernes, en el municipio se comenzó a atender a los damnificados, es por ello que se instalaron cocinas comunitarias.



En cuanto a la situación de la luz eléctrica, Sergio Guzmán pidió a la gente no desesperar pues mencionó que la CFE ya trabaja en restaurar el servicio que el jueves fue cortado por seguridad.