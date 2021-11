CONALEP de Orizaba ya da clases presenciales a una tercera parte de su alumnado

De la matrícula de mil 700 alumnos del plantel 252 de CONALEP ubicado en Orizaba, el 30 por ciento ya está asistiendo a clases presenciales, informó el director de esta campus, Irving Fernando Texoco, quien no descartó que ha habido integrantes de la comunidad escolar contagiados por COVID-19."Tenemos dos meses de estar funcionando de manera presencial y de forma híbrida. Eso sí, tenemos una parte de nuestros alumnos que acuden y otra parte que están de manera remota conectados de tal manera que no expongamos a nadie. Pero ya tenemos presencia de los alumnos en el plantel con todas las medidas necesarias y también protegiendo la integridad de todos los maestros", dijo.El Director explicó que debido a que las condiciones son favorables, pues el semáforo epidemiológico está en verde y ha habido una reducción importante en el número de casos y muertes por Coronavirus, se espera que más porcentaje de la matrícula acuda a clases presenciales.Comentó que aunque son pocos, existen catedráticos que siguen desarrollando sus actividades virtualmente, ya que por sus condiciones de salud deben evitar enfermarse.Sobre la deserción de estudiantes como consecuencia de la pandemia, Fernando Texoco reconoció que este fenómeno existe aunque no ha sido mayor al 1 por ciento del total de la matrícula."Tenemos padres de familia que lamentablemente perdieron su empleo. Trajo como consecuencia que algunos alumnos abandonaron sus estudios, son casos aislados, además tenemos un programa de rescate de alumnos. En la actualidad en el ciclo escolar no ha habido ningún caso", concluyó.