CONAPRED debe seguir operando, exige comunidad LGBTTTIQ

La Coalición Estatal LGBTTTIQ se pronunció a favor de que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) siga operando, pues en México hay una exigencia social de igualdad de trato o no discriminación y esto es un derecho.



Por medio de un pronunciamiento, la Coalición exigió congruencia al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y le pidieron que no desdeñe, ni reste importancia al compromiso del Estado Mexicano con promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas.



“Que lo haga en el mes del Orgullo LGBTTTIQ y ante los hechos racistas a nivel mundial, puede ser una coincidencia, sin embargo, lanza un mensaje preocupante que ya generó incertidumbre y molestia generalizada de las mal llamadas minorías. Hoy es responsabilidad de todas y todos los mexicanos defender nuestra Institución y pugnar por su autonomía, es una urgencia obligada. Los cambios que debe tener CONAPRED son para mejorar y fortalecer, no para desaparecer”.



“La Coalición Estatal LGBTTTIQ Veracruz nos manifestamos a la no desaparición del Organismo que fue creado por la Sociedad Civil Organizada derivado de tratados internacionales firmados y ratificados por México para garantizar y proteger la igualdad y la no discriminación de acuerdo a las 31 leyes antidiscriminatorias vigentes, 26 cláusulas antidiscriminatorias que se encuentran establecidas en constituciones locales y las 28 entidades federativas que cuentan con códigos penales o en alguna otra legislación que tipifican conductas relacionadas con la discriminación”.



“Si llegase a desaparecer, entonces el discurso de un gobierno progresista, incluyente y no discriminatorio en el tema de Derechos Humanos para una igualdad sustantiva, sólo se queda en papel”, dice su comunicado.



Además, aseguran que el CONAPRED es un logro de la sociedad civil organizada, por lo cual lo defenderán y fortalecerán, por lo que demandan más presupuesto.



Y destacaron que este Consejo logró el reconocimiento pleno de derechos de las trabajadoras del hogar en la Ley Federal del Trabajo y fue determinante para acercar datos y argumentos a la Suprema Corte y al Legislativo.



También fungió un papel determinante para que los derechohabientes varones ya tengan acceso a guarderías para sus hijos, fue clave en la reforma en 2018 a leyes del IMSS e ISSSTE para incorporar a parejas del mismo sexo y ha dado apoyo constante y de trascendencia a las mal llamadas minorías: población LGBTTTIQ, afrodescendientes, discapacitados, indígenas y migrantes.