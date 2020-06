CONCANACO avala aumento a impuestos en plataformas digitales

El vicepresidente de Programas Comerciales de Servicios y Turismo de la CONCANACO, Omar Kuri Ceja, consideró bueno que exista un incremento en los impuestos de plataformas digitales.



Explicó que a pesar de que la tecnología es parte diaria de la vida y a través de ella se llevan a cabo negocios, hay varias plataformas que no estaban integradas como causantes, por lo que se ve con buenos ojos que se graven.



Resaltó que todos los que llevan a cabo una actividad económica deben cumplir con el pago de impuestos y eso es algo que siempre se ha señalado dentro de la CONCANACO, Cámara que está a favor de combatir la ilegalidad.



Hizo ver que incluso hay empresas fuertes que dan un servicio de comunicaciones y no cumplían con ninguna tributación, como es el caso de Netflix o YouTube y otras más que están en el mercado digital, que no realizaban ningún pago al fisco.



“En el caso de las plataformas digitales y el comercio digital, es lo correcto, ya que todos deben contribuir al pago de impuestos”, acotó.



Kuri Ceja consideró que ahora que estas empresas y plataformas tributen, no tienen por qué subir los costos a sus usuarios, pues en el momento en que prestan el servicio debieron considerar el cobro al impuesto.