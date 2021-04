Concejo que la 4T impuso en Mixtla causó la ingobernabilidad que pretendían evitar

Habría un conflicto en Mixtla de Altamirano de no acatarse la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para restituir los poderes que se suspendieron en 2019, consideró el ex oficial mayor del Ayuntamiento, Erasmo Choncoa Hernández.



Recientemente, la Corte determinó que el Congreso de Veracruz manipuló la ley para justificar la suspensión de poderes, por lo que designar un Concejo Municipal fue ilegal y se ordenó restituir en el cargo al pasado Cabildo.



Al respecto, Choncoa Hernández indicó que esa resolución da la razón a lo que siempre se dijo: que no era legal lo que pretendía el Congreso del Estado, por lo que incluso se organizó la gente y pidió al Presidente de la República y al Gobernador que se respetaran los derechos del pueblo y se hiciera justicia pero no les hicieron caso.



Recordó que tras la imposición de Crispín Hernández Sánchez como presidente del Concejo, también hubo manifestaciones de inconformidad, pues ni es de Mixtla, vive en Zongolica y sólo se condujo como una persona prepotente, que no atendía a la población y que metió a toda su familia a cobrar con prestanombres.



Destacó que el Congreso, el suspender los poderes, señaló en su momento que había ingobernabilidad en este municipio, lo cual no era cierto porque son personas tranquilas. El que llegó a causar ingobernabilidad, afirmó, fue el Concejo Municipal.



Agregó que ahora el pueblo espera que se reinstalen los poderes y se cumpla con lo que la Suprema Corte de Justicia indicó.



Señaló que Mixtla es un municipio que cuenta con 32 comunidades y cuatro barrios, en los que la gente está organizada, por lo que si no ven que se cumpla con ley, tomarán el Palacio.