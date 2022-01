Concesión de RTV se perdió por omisiones del yunismo

Se confirma que por negligencia en la administración yunista, la concesión de televisión digital que pertenecía a Radio Televisión de Veracruz (RTV) no fue renovada, ya que Raúl Martínez Chávez, quien fuera el director general de la televisora estatal durante el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares, omitió hacerlo; esto, de acuerdo con documentos obtenidos en exclusiva por alcalorpolitico.com.A través del oficio IFT/223/UCS/DG-CRAD/0106/2020, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) notificó al Gobierno de Veracruz que no cumplía con los requisitos para iniciar el procedimiento de renovación de la concesión de RTV, al haberlo solicitado extemporáneamente.Dentro del oficio antes mencionado, Álvaro Guzmán Gutiérrez, director general de Concesiones del IFT, señala que, de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la solicitud de renovación debía haber sido presentada entre el 11 de junio de 2017 y el 11 de junio de 2018.Sin embargo, con otro documento oficial obtenido por alcalorpolitico.com, se observa que Raúl Martínez Chávez, quien dirigió RTV durante el yunismo (2016-2018), solicitó la renovación de la concesión el 6 de agosto de 2018, es decir, fuera del plazo legal.Al respecto, el IFT señala que “considerando que la solicitud de prórroga de vigencia materia del presente oficio, fue presentada ante el Instituto con fecha 6 de agosto de 2018, resulta evidente que se encuentra fuera del término previsto en el primer párrafo del artículo 114 de la Ley. Derivado de la notoria extemporaneidad de la solicitud en comento, se encuentra imposibilitado jurídicamente para continuar el procedimiento administrativo, por lo tanto, resulta improcedente el estudio y análisis de la solicitud”.Asimismo, notificó que la vigencia de la concesión concluiría el 31 de diciembre del 2021, después de lo cual, el Gobierno del Estado estaría en posibilidades de presentar una nueva solicitud de concesión.Y es que, de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones, las solicitudes de prórroga deben presentarse durante el año previo a que inicie la última quinta parte de la vigencia de la concesión de que se trate.En el caso de RTV, considerando que la vigencia de la concesión era de 17 años, 9 meses y 9 días, transcurridos entre el 22 de marzo de 2004 al 31 de diciembre de 2021, la última quinta parte de la concesión inició el 11 de junio de 2018, es decir, la solicitud debió ser realizada entre el 11 de junio de 2017 y el 11 de junio de 2018 para cumplir con la Ley.Sin embargo, el panista Raúl Martínez Chávez, entonces director general de RTV, incumplió con lo establecido en la Ley, ocasionando que RTV, por primera vez, haya perdido la concesión para el uso del espectro radioeléctrico que le permite transmitir de manera gratuita a todos los veracruzanos.Lo anterior, podría configurar, además de una responsabilidad administrativa, la comisión del delito de incumplimiento de un deber legal, con motivo de su actuar negligente.Es así que se confirma que fue durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares que se omitió renovar la concesión, lo que ha derivado que desde el 31 de diciembre de 2021 la televisora de los veracruzanos se encuentre fuera del aire.Fue el coordinador de Comunicación Social del Estado, Iván Joseph Luna Landa, quien desde inicios del presente mes de enero informó que la señal de RTV habría salido del aire por una “omisión” de la pasada administración estatal que encabezó Miguel Ángel Yunes Linares, lo cual queda confirmado.En ese entonces, Iván Luna expresó que gracias a las gestiones de la actual administración estatal de Cuitláhuac García Jiménez, no sólo se logró reactivar la concesión, sino que se mantendrá 15 años más, por lo que futuros gobiernos no tendrán este problema.