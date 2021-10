Concesionarios de transporte rural acusan hostigamiento de Transporte Público

Carlos Enrique Hernández, representante legal de Grupo Águila Dorada A.C., exigió que se dé solución a la problemática con Dirección de Transporte Público del Estado que afecta a más de 100 concesionarios de transporte público rural de la ruta Comapa-Soledad de Doblado.Acusó el hostigamiento manifestado en constantes operativos por parte de las autoridades en las que se les ha detenido ya tres unidades."En últimos días han habido constantes operativos y ha habido hostigamientos por parte de las autoridades. De hecho tenemos tres unidades detenidas desde el 24 de septiembre", afirmóExpresó que ya se ha procedido a realizar el trámite legal en la Dirección de Transporte Público y ya se han pagado las infracciones de 358 pesos por unidad; sin embargo no se han liberado las unidades."Se procedió a hacer el trámite legal, se realizó el pago de la infracción y a la fecha no se han liberado las unidades", mencionó.El representante, agregó además, que sumado a esta situación, se piensa ingresar una línea de autobuses para la misma ruta (Comapa-Soledad de Doblado) y que la condición para la liberación de las unidades es la firma del representante legal para ceder la ruta. Mencionó que hacer esto causaría una baja a sus ingresos."Se habla de una negociación que nos quieren obligar a firmar para que entre una línea de autobuses, a cambio de que nos entreguen las camionetas (...) Al firmar, la verdad yo creo que no ganaría ni 20 pesos al día", finalizó.